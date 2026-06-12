Yamaha Motergex abre sus puertas en Granada como nuevo concesionario oficial de la marca japonesa

La apertura refuerza la apuesta del grupo por la diversificación en movilidad y ofrece a los motoristas granadinos un espacio especializado en venta, servicio técnico y atención personalizada.

El sector de la automoción y la movilidad sigue creciendo en Granada con la inauguración oficial de Yamaha Motergex, el nuevo concesionario autorizado de Yamaha para la capital y su provincia. La iniciativa, promovida por Grupo Japemasa (Autogex Retail), supone un nuevo paso en la estrategia de expansión del grupo andaluz, que recientemente también ha incorporado nuevas marcas a su red de concesionarios.

Yamaha Motergex en Granada refuerza la oferta de movilidad sobre dos ruedas

La llegada de Yamaha Motergex amplía la presencia de una de las firmas más reconocidas del mercado internacional de motocicletas en la provincia. El nuevo establecimiento nace con el objetivo de convertirse en un punto de referencia para aficionados y usuarios, ofreciendo un servicio integral que combina exposición comercial, asesoramiento especializado y mantenimiento oficial.

Entre los principales servicios disponibles desde su apertura destacan:

Exposición completa de la gama de motocicletas Yamaha.

Servicio técnico oficial equipado con tecnología de última generación.

Boutique especializada en equipamiento y accesorios para motoristas.

Espacios de experiencia y atención personalizada adaptados a las necesidades de cada cliente.

Con estas instalaciones, Yamaha Motergex busca proporcionar una experiencia completa tanto para quienes adquieren una motocicleta por primera vez como para los usuarios más experimentados.

Yamaha Motergex impulsa la estrategia de crecimiento de Grupo Japemasa

La incorporación de Yamaha representa un importante avance en la diversificación de Grupo Japemasa dentro del ámbito de la movilidad. Tras la reciente implantación de nuevas marcas en Granada, el grupo continúa consolidando su presencia en un mercado en constante evolución.

Durante el acto inaugural participaron representantes del sector y autoridades institucionales, entre ellos Gerardo Pérez, CEO de Grupo Japemasa y presidente de la Alianza Europea de Concesionarios y Reparadores (AECDR); Álvaro Gómez, coordinador nacional de ventas de Yamaha España; Xavi Mercadal, Area Manager de Yamaha España; Salvador Díaz Alberto, gerente de Yamaha Motergex; así como la concejal delegada de Comercio, Consumo y Salud, Elisa Campoy Soler, y el concejal de Juventud, Fernando Parra Moreno.

Durante las intervenciones institucionales se destacó la importancia de seguir impulsando modelos de movilidad eficientes, fomentar la seguridad vial y crear espacios que fortalezcan la cultura motociclista en la provincia.

La apertura de Yamaha Motergex también contribuye a consolidar a Granada como uno de los polos andaluces con mayor dinamismo en materia de automoción y movilidad personal. La presencia de nuevas marcas internacionales y la ampliación de la oferta comercial responden a una demanda creciente de soluciones de transporte adaptadas a distintos perfiles de usuarios.

Con esta inauguración, la ciudad suma un nuevo actor estratégico en el mercado de las dos ruedas, reforzando tanto la actividad económica local como el posicionamiento de Granada como destino de referencia para el sector de la movilidad.