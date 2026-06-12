Armilla cancela el concierto de Beret en sus fiestas tras conocerse su detención e investigación por una presunta agresión sexual

El Ayuntamiento de Armilla ha decidido retirar de la programación de las próximas Fiestas de San Miguel la actuación prevista del cantante Beret. La medida llega tras conocerse públicamente la detención del artista y las medidas cautelares acordadas por la autoridad judicial dentro de una investigación por una presunta agresión sexual, entre las que figura la prohibición de aproximarse o comunicarse con la denunciante.

Desde el Consistorio han explicado que la decisión responde a una cuestión de "coherencia institucional" y está alineada con los valores que la ciudad defiende desde hace años en materia de igualdad y prevención de las violencias machistas.

Armilla cancela el concierto de Beret por su compromiso contra la violencia machista

El Ayuntamiento ha reiterado que mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres y que la defensa de la igualdad forma parte de su actuación institucional a través de políticas públicas, recursos específicos y campañas permanentes de sensibilización.

Según el comunicado municipal, mantener al artista en la programación de las fiestas resultaría incompatible con el compromiso firme que la localidad mantiene con la prevención de las violencias machistas y la creación de espacios seguros para las mujeres. La institución considera que la prioridad en este caso debe ser la protección de la víctima y el respeto hacia todas aquellas mujeres que han sufrido o sufren cualquier tipo de violencia.

El Ayuntamiento recuerda que desde hace años incorpora diferentes medidas para garantizar la seguridad durante las celebraciones de San Miguel. Entre ellas destacan la instalación de Puntos Violeta, la presencia de la Patrulla Violeta, la distribución de pulseras detectoras de sustancias en bebidas, un servicio gratuito de taxi para mujeres y diversas campañas de sensibilización y acompañamiento.

Estas iniciativas buscan que las mujeres puedan disfrutar de las fiestas "con libertad, tranquilidad y seguridad", según subraya el Consistorio.

En su comunicado, el Ayuntamiento de Armilla expresa su cercanía, apoyo y respeto hacia la mujer denunciante, poniendo a su disposición los servicios especializados municipales para cualquier ayuda o recurso que pudiera necesitar.

Asimismo, reafirma que su compromiso "está, y estará siempre, del lado de las víctimas" y concluye con un mensaje contundente sobre su posicionamiento institucional: "En Armilla no todo vale. Frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres, no habrá dudas, ni ambigüedades, ni pasos atrás".

La investigación judicial sobre los hechos continúa su curso y, por el momento, las diligencias se encuentran en fase de instrucción. El cantante está siendo investigado por una presunta agresión sexual y rige el principio de presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme.