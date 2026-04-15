Alhambra Especial rinde homenaje a los bares de Granada con una campaña que invita a cuidar su esencia

Los bares de Granada se convierten en los protagonistas de la nueva campaña de Alhambra Especial, que apuesta por ensalzar estos espacios como auténticos escenarios donde se construye la vida social y cultural de la ciudad. Bajo el formato de una carta, la iniciativa busca reconocer el valor de estos rincones cotidianos y recordar la importancia de preservarlos.

Alhambra Especial rinde homenaje a los bares de Granada | Cervezas Alhambra

La campaña parte de una idea clara: Granada no solo se visita, se vive. Y buena parte de esa experiencia se encuentra en sus bares, donde las tapas, las conversaciones y los encuentros forman parte de una identidad compartida.

Hosteleros, locales emblemáticos y artistas, en el centro de la campaña

El proyecto pone rostro a esta realidad a través de bares icónicos de la ciudad, como Los Diamantes, Kiosko Las Titas o Bar FM, entre otros muchos establecimientos que forman parte del día a día de los granadinos. Todos ellos configuran un “mapa emocional” que refleja la historia viva de Granada.

Además, la campaña cuenta con la participación de figuras del ámbito cultural como Saiko, Kiki Morente o Violeta Hódar, junto a profesionales de la hostelería como Ángeles Orantes-Zurita, vinculada a La Cueva de 1900. Todos ellos representan distintas generaciones unidas por una misma experiencia: la vida alrededor de los bares.

Alhambra Especial rinde homenaje a los bares de Granada | Cervezas Alhambra

Más allá de la campaña publicitaria, Alhambra Especial busca implicar directamente a la ciudadanía. A través de su web oficial, los granadinos pueden compartir sus propias historias vividas en bares, convirtiéndose así en parte activa de este homenaje colectivo.

Las mejores experiencias serán reconocidas por la marca, que además las difundirá en sus canales digitales, reforzando así el vínculo entre la ciudad, sus bares y quienes los hacen posibles cada día.

Granada, una ciudad que se escribe en sus barras

La campaña, que se desarrollará durante toda la primavera en distintos formatos —desde medios digitales hasta cines locales—, refuerza la idea de que los bares no son solo espacios de consumo, sino lugares donde se construyen recuerdos y tradiciones.