Rescatadas cuatro personas tras quedar atrapadas en su coche en el río Genil a su paso por Huétor Tájar

Los hechos se produjeron en la tarde de este jueves, cuando el turismo en el que viajaban cuatro personas quedó inmovilizado en el cauce del río Genil, a su paso por Huétor Tájar, debido al caudal y a las condiciones del terreno. Ante la imposibilidad de abandonar el vehículo, los ocupantes se vieron obligados a subirse al techo para evitar ser alcanzados por el agua y esperar allí la llegada de ayuda.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, el aviso del incidente se recibió en torno a las 19:54 horas, momento en el que se activó el dispositivo de rescate.

El rescate fue llevado a cabo por efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil, que localizaron rápidamente a las personas atrapadas. Para poder acceder con seguridad al punto en el que se encontraba el vehículo, el operativo contó con la colaboración de un ciudadano, que facilitó una pala excavadora, clave para completar la actuación con éxito. El rescate pudo desarrollarse sin incidentes y finalizó sobre las 20:35 horas.

Los ocupantes del vehículo rescatados en Huétor Tájar, en perfecto estado de salud

Todas las personas rescatadas se encuentran en perfecto estado, sin que haya sido necesario su traslado a un centro sanitario. Desde la Guardia Civil se insiste en la precaución ante la proximidad de cauces y ríos, especialmente en episodios de lluvias o aumento del caudal, para evitar situaciones de riesgo como la vivida en Huétor Tájar.