Francisco Rodríguez: "Estamos casi rezando para que la nube pase de largo por Granada"

El presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, ha informado a Carlos Alsina sobre la evacuación de 135 vecinos del pueblo de Dúdar debido al desbordamiento del río Aguas Blancas, que recoge el agua de Sierra Nevada y del embalse de Quéntar: "Estamos aquí casi rezando para que la nube pase de largo por Granada", ha manifestado.

La situación se complica con las intensas lluvias y el embalse de Quéntar al 100% de su capacidad, que no pudo retener más agua y desembalsa en el desbordado Aguas Blancas. La evacuación se realizó en colaboración con la Junta de Andalucía, trasladando a los afectados a un hotel en Granada desde las 3 de la madrugada. El operativo resultó especialmente difícil porque el pueblo estaba totalmente incomunicado. "Tuvimos que ir con los equipos de emergencia y los bomberos detrás de una máquina de conservación de carreteras que nos abrió camino a través de un pueblo vecino", ha explicado Rodríguez.

"Jamás habían visto una crecida del río similar"

La evacuación se completó a las 4:30 de la madrugada, afectando principalmente a personas mayores que "apenas podían subirse a los vehículos de traslado". Solo algunos jóvenes decidieron permanecer en las zonas más altas del municipio. Las intensas lluvias y el deshielo masivo en Sierra Nevada han provocado que tres embalses de la provincia estén al 100% de su capacidad. Vecinos de casi 80 años aseguran que "jamás habían visto una crecida del río similar".

Rodríguez ha expresado su preocupación por las previsiones meteorológicas, que anuncian más precipitaciones en los próximos días. El presidente provincial ha agradecido públicamente la labor coordinada de bomberos, Guardia Civil y Policía bajo la dirección de la Consejería de Presidencia y Emergencia de la Junta de Andalucía, "lo que ha hecho que se puedan evitar más daños".