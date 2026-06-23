El PSOE denuncia “caos y desigualdad” en las ludotecas gratuitas del Plan Corresponsables en Granada y exige una rectificación al Ayuntamiento

El Grupo Municipal Socialista llevará al pleno una moción para “rescatar y hacer verdaderamente útil” el Plan Corresponsables en la capital granadina. La concejala socialista Ana Muñoz, integrante del grupo municipal del Partido Socialista Obrero Español, ha denunciado que la gestión actual del Ayuntamiento está provocando un “desastre organizativo” en un recurso clave para la conciliación familiar.

Muñoz ha criticado que el equipo de gobierno del PP haya concentrado tres de las ocho ludotecas estivales en el distrito Genil, mientras que zonas con mayores necesidades sociales como Chana, Zaidín y Norte quedan con una oferta “insuficiente”.

Además, la edil ha advertido de un “recorte encubierto” en el servicio tras la exclusión de menores de entre 3 y 5 años y de niños y niñas con discapacidad, algo que considera injustificado desde el punto de vista legal y social.

La polémica también se extiende al calendario de apertura. Según el PSOE, las ludotecas aún no han sido adjudicadas definitivamente pese a estar ya publicitadas, lo que podría retrasar su puesta en marcha hasta mediados de julio, cuando deberían comenzar el 1 de julio.

En este sentido, Ana Muñoz ha señalado que la gestión autonómica también está afectando al programa. Ha acusado a la Junta de Andalucía de retrasar la firma de convenios hasta finales de año, lo que limita el uso de los fondos del programa —dotado con más de 142 millones de euros a nivel estatal— y reduce su impacto real en la ciudad.

La concejala socialista también ha criticado que el Ayuntamiento haya restringido el acceso a menores de 6 años, pese a que la normativa del Ministerio de Igualdad permite abarcar hasta los 16 años sin establecer límites mínimos. Para Muñoz, esta decisión “deja desprotegidas precisamente a las familias con más dificultades para conciliar”.

Asimismo, ha denunciado la exclusión de menores con discapacidad escolarizados en aulas específicas de educación especial, lo que considera una falta de enfoque inclusivo en las políticas municipales.

El PSOE concluye que la actual gestión del Plan Corresponsables en Granada no responde a criterios de equidad territorial ni de inclusión social. Por ello, reclama una reorganización urgente que evite desigualdades entre distritos y garantice el acceso universal a un servicio considerado esencial para la conciliación familiar.

La moción socialista se debatirá en el pleno municipal de este viernes, donde el equipo de gobierno deberá responder a unas críticas que ponen el foco en la gestión de uno de los programas sociales más relevantes del verano en la ciudad.