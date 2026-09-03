TERREMOTOS EN GRANADA

Juanma Moreno cancela su visita a Granada prevista esta tarde para reunirse con los alcaldes y vecinos afectados por los terremotos

El presidente de la Junta de Andalucía tenía previsto desplazarse a las 17.00 horas a la Subdelegación del Gobierno en Granada.

Redacción

Granada |

Juanma Moreno cancela su visita a Granada prevista esta tarde para reunirse con los alcaldes y vecinos afectados por los terremotos
Juanma Moreno cancela su visita a Granada prevista esta tarde para reunirse con los alcaldes y vecinos afectados por los terremotos | María José López / Europa Press

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha cancelado finalmente la visita que tenía prevista este jueves a Granada, donde iba a reunirse esta tarde con los alcaldes de los municipios afectados por la cadena de terremotos registrada en la provincia y con representantes de los vecinos afectados del Zaidín.

Moreno tenía previsto acudir a las 17.00 horas a la Subdelegación del Gobierno en Granada, en una visita que se producía cuando se cumplen ya 20 días desde el comienzo de los terremotos que han mantenido en alerta a numerosos vecinos de la capital y el área metropolitana.

La agenda contemplaba un encuentro con los representantes municipales de las localidades que han sufrido los efectos de los seísmos, así como con vecinos del Zaidín, uno de los barrios de Granada donde se han dejado sentir con especial intensidad.

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