Identificado el presunto autor del incendio intencionado en el Sacromonte de Granada

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, con sede en Granada, ha esclarecido un presunto delito de incendio forestal intencionado registrado en el entorno del Sacromonte, en una zona próxima a la Abadía del Sacromonte, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC). El fuego generó riesgo tanto para este conjunto histórico-artístico como para varias cuevas habitadas de la zona.

El incendio se declaró el pasado 3 de julio, alrededor de las 13.15 horas, en el conocido como Barranco de Valparaíso. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Unidad Adscrita y efectivos del Plan Infoca, que trabajaron para evacuar a los moradores de las cuevas y a los transeúntes y controlar las llamas antes de que alcanzaran las áreas de mayor masa forestal.

¿Cómo se logró identificar al presunto autor del incendio? La colaboración ciudadana resultó determinante. Entre las llamadas recibidas por el Centro de Emergencias 1-1-2, un testigo aseguró haber visto a un hombre abandonar el lugar de forma apresurada e inmediatamente después observar cómo se originaba el fuego con gran virulencia.

Incendio intencionado en el Sacromonte: una discusión, entre las claves de la investigación

Los investigadores, en colaboración con los Agentes de Medio Ambiente, tomaron declaración a varios moradores de las cuevas situadas en las inmediaciones del lugar del incendio. Uno de ellos relató que, minutos antes de que comenzaran las llamas, había recibido la visita de un conocido con el que mantuvo una breve discusión.

Según su testimonio, esta persona abandonó la zona poco después y, apenas unos instantes más tarde, el morador pudo observar el fuego y la llegada de los medios aéreos para combatirlo. El punto donde se originaron las llamas se encontraba a unos 50 metros de la entrada de su cueva.

Tras una investigación que la Policía Nacional Adscrita califica de laboriosa, los agentes lograron identificar al presunto responsable de los hechos, que cuenta con numerosos antecedentes de diversa índole.

Un incendio en una zona de especial valor

El fuego se produjo en un entorno de especial relevancia patrimonial y medioambiental, próximo a la Abadía del Sacromonte y a un conjunto de cuevas en las que residen varias personas. La zona ya sufrió un incendio de grandes dimensiones en 2023, también considerado intencionado, por el que igualmente fue detenido su presunto autor.

Durante la campaña del Plan Infoca, la Unidad de Policía Nacional Adscrita mantiene un dispositivo específico en el medio natural que combina las labores de prevención con la investigación de los incendios forestales. Como Policía Judicial, sus agentes se encargan de esclarecer las causas de los fuegos, recopilar pruebas y determinar la posible responsabilidad de sus autores.