La Huerta de San Vicente recuperará sus cultivos tradicionales en su centenario

La Huerta de San Vicente se prepara para celebrar su centenario con una programación especial que pretende reivindicar el valor cultural, literario y creativo de este espacio ligado a la figura de Federico García Lorca. El Ayuntamiento de Granada ha diseñado un calendario de actividades que busca reforzar la presencia de la huerta en la vida cultural de la ciudad y abrirla a la creación y a todos los públicos durante todo el año.

La programación incluirá propuestas musicales y cinematográficas, además de una exposición que se inaugurará en este espacio. Entre las actividades previstas se encuentran también las tradicionales noches de cine de verano, que se reforzarán con hasta diez proyecciones y comenzarán durante el mes de agosto.

Una de las principales actuaciones previstas con motivo del centenario de la Huerta de San Vicente será la recuperación de su carácter agrícola. El Ayuntamiento pretende devolver a este enclave su esencia original mediante la plantación de cultivos tradicionales de hace un siglo, con el objetivo de que vuelva a ser una huerta en sentido pleno y se convierta también en un recurso para explicar la historia de la Vega de Granada.

La actuación permitirá incorporar estos cultivos a las visitas que se realizan al espacio y acercar a los visitantes el papel que desempeñaban las huertas y los huertos en el entorno metropolitano de Granada. La iniciativa busca recuperar parte de la identidad del lugar y poner en valor su conexión con el paisaje y la tradición agrícola de la ciudad.

La celebración del centenario también reforzará la relación de Granada con la literatura. El Ayuntamiento prevé convocar de forma extraordinaria un nuevo premio internacional vinculado a la poesía y la creación literaria, en el marco de la condición de Granada como Ciudad de la Literatura de la Unesco y de la proyección internacional de la figura y la obra de Federico García Lorca.

La Huerta de San Vicente acogerá el rodaje de una película sobre Lorca

El aniversario tendrá además una vertiente cinematográfica. A partir del próximo 27 de julio y durante seis semanas, la Huerta de San Vicente será uno de los escenarios del rodaje de 'Lorca', una película centrada en los últimos días de Federico García Lorca y que buscará recrear localizaciones originales de Granada y Madrid relacionadas con ese periodo.

La producción estará dirigida por Fernando Franco, con Cristóbal García como productor y el granadino Fernando Navarro al frente del guion. La Huerta de San Vicente tendrá un papel destacado en el largometraje, que llevará a la gran pantalla este espacio estrechamente vinculado a la vida y a la obra del poeta granadino.

El Ayuntamiento de Granada ha trabajado junto a la producción, a través de la Film Commission, para facilitar el desarrollo del rodaje. De esta forma, el centenario de la Huerta de San Vicente coincidirá con la llegada de un nuevo proyecto cinematográfico relacionado con Lorca, que contribuirá a proyectar la imagen de este enclave y su vínculo con el escritor más allá de Granada.