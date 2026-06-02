Huelga Metro de Granada: comienzan nuevos paros parciales en pleno Corpus con servicios mínimos del 60%

La huelga en el Metro de Granada vuelve a cobrar protagonismo en plena semana grande del Corpus. Los trabajadores del metropolitano han iniciado este martes una nueva tanda de paros parciales para reclamar mejoras dentro de las negociaciones del nuevo convenio colectivo, después de que la plantilla rechazara el pasado viernes el preacuerdo alcanzado entre la empresa y el comité.

La decisión de los empleados supone retomar unas movilizaciones que habían quedado suspendidas temporalmente el pasado sábado con motivo de la inauguración de la feria del Corpus. Sin embargo, la negativa de la plantilla al acuerdo alcanzado en la última reunión entre las partes ha reactivado el calendario de protestas.

Huelga Metro de Granada: fechas y horarios de los paros

Los paros parciales comenzarán este martes y se prolongarán durante varias jornadas. En concreto, las interrupciones del servicio están previstas para los días 2 y 3 de junio en dos franjas horarias: de 13:00 a 15:30 horas y de 21:30 a 23:59 horas.

Además, el sábado 6 de junio también habrá una jornada de huelga parcial entre las 13:00 y las 15:30 horas.

Para minimizar el impacto sobre los usuarios, la Junta de Andalucía ha decretado unos servicios mínimos del 60%, una medida que permitirá mantener parte de la operatividad del transporte metropolitano durante las movilizaciones.

¿Cómo afectará la huelga a los usuarios del Metro de Granada durante el Corpus?

Desde el Metropolitano han informado a través de sus canales oficiales de que, con motivo de la huelga parcial de este martes, entre las 18:00 y las 20:30 horas se establecerá una frecuencia de paso de trenes cada diez minutos. Asimismo, recuerdan que continúa activo el servicio especial Corpus durante las 24 horas del día hasta la madrugada del sábado 6 al domingo 7 de junio.

El convenio colectivo, origen del conflicto en el Metro de Granada

El origen de la disputa se encuentra en la negociación del nuevo convenio colectivo. El pasado miércoles, empresa y comité alcanzaron un preacuerdo centrado principalmente en las condiciones económicas y laborales de la plantilla.

La propuesta contemplaba incrementos salariales progresivos del 5% en 2026, un 3% en 2027, un 2,5% en 2028 y un 12% en 2029, lo que supondría una subida acumulada cercana al 24% durante los próximos cuatro años.

Además, el documento incorporaba mejoras relacionadas con la salud laboral. Entre ellas figuraban la limitación de la conducción continuada a tres horas y media, con pausas mínimas de diez minutos en cabecera de lunes a viernes, así como un máximo de siete horas de conducción diaria.

¿Por qué rechazó la plantilla el preacuerdo del convenio?

Aunque el contenido del preacuerdo incluía mejoras económicas y organizativas, la plantilla decidió rechazarlo durante la asamblea celebrada el pasado viernes. Esta decisión impidió la firma definitiva del convenio y provocó la reactivación inmediata de los paros parciales.

Por su parte, la empresa Avanza ha defendido públicamente la propuesta presentada durante la negociación. La operadora considera que se trataba de una oferta "sumamente competitiva" y destaca que incluía no solo incrementos salariales relevantes, sino también medidas sociales y organizativas que habían sido planteadas por el propio comité de empresa.

Según la compañía, esta era la tercera propuesta presentada desde que comenzaron las negociaciones el pasado 18 de marzo y mejoraba de forma sustancial las dos ofertas anteriores, tras realizar un importante esfuerzo negociador en línea con las peticiones realizadas por la Junta de Andalucía.