Los Guájares recupera sus primeras 81 hectáreas cuatro años después del gran incendio forestal

LEER MÁS Así fue el incendio en Los Guájares de 2022

La actuación, impulsada por la Fundación Plant-for-the-Planet España y ejecutada por UNEI, ha permitido recuperar las primeras 81 hectáreas de las más de 5.000 que resultaron afectadas por el que fue el incendio forestal más grave registrado en la provincia de Granada en 2022.

El proyecto se ha desarrollado en unas condiciones especialmente complejas por la orografía del terreno y la altitud, situada en torno a los 1.500 metros. Un equipo formado por diez personas ha trabajado en la zona utilizando dos miniexcavadoras de cadenas para abrir los hoyos y medios manuales en los puntos donde las fuertes pendientes impedían el acceso de maquinaria.

Reforestación en el paraje afectado por el incendio forestal de la Sierra de los Guajares | Fundación Plant-for-the-Planet España

La pendiente y la orografía de la Sierra de los Guájares han obligado a combinar maquinaria especializada con trabajos manuales para poder realizar las plantaciones.

UNEI ha desarrollado los trabajos a través de UNEI Natura, su línea especializada en paisajismo, jardinería, reforestación, conservación y adecuación medioambiental. La empresa cuenta actualmente con alrededor de un centenar de proyectos activos en Andalucía y unos 200 empleos vinculados a esta actividad.

El director general de UNEI, Rafael Cía, ha destacado el significado de la actuación después de un verano marcado por los incendios forestales y ha señalado que el proyecto representa un mensaje de esperanza sobre la posibilidad de recuperación de los espacios naturales afectados por el fuego.

24.469 plantas autóctonas para recuperar la zona afectada en el incendio de Los Guájares

La reforestación ha permitido introducir 24.469 plantas autóctonas, entre ellas pino carrasco, pino pinaster, encinas, coscojas, Rhamnus lycioides y lentisco. Alrededor de 4.000 de estos ejemplares proceden del vivero que UNEI tiene en el Cortijo de la Matanza.

Reforestación en el paraje afectado por el incendio forestal de la Sierra de los Guajares | Fundación Plant-for-the-Planet España

La actuación se ha realizado teniendo en cuenta la densidad arbórea que admite el terreno, con un máximo aproximado de 400 plantas por hectárea. El objetivo es favorecer una recuperación de la vegetación adaptada a las características del espacio y a las condiciones del terreno.

Ahora comienza una fase fundamental para comprobar la evolución de las plantaciones. Será durante los próximos meses cuando se podrá determinar el grado de adaptación y crecimiento de los ejemplares, aunque desde las entidades responsables del proyecto señalan que los primeros indicios son positivos.