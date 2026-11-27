El Ayuntamiento de Granada movilizará a 122 profesionales con motivo de las Elecciones a las Cortes Generales del próximo domingo 29 de noviembre. El dispositivo especial, integrado por una treintena de trabajadores municipales y un refuerzo extraordinario de 92 agentes de la Policía Local, estará encargado de coordinar los preparativos, supervisar el desarrollo de las votaciones y atender posibles incidencias durante toda la jornada electoral.

El operativo municipal pretende garantizar que los granadinos puedan ejercer su derecho al voto con normalidad y seguridad. Para ello, el Consistorio ha organizado un equipo de coordinación, personal logístico, servicios de atención ciudadana y soporte técnico, además de un despliegue policial específico en los colegios electorales de la capital.

92 agentes de Policía Local reforzarán los 109 colegios electorales

El dispositivo de seguridad contará con 92 agentes de Policía Local, que se encargarán inicialmente de supervisar la constitución de las 285 mesas electorales repartidas entre los 109 colegios electorales de Granada. Una vez comprobada su apertura, los efectivos se distribuirán durante la jornada de forma específica entre 20 colegios, reforzando también los servicios ordinarios del cuerpo.

La coordinación general del operativo estará en manos del Secretario General del Ayuntamiento, que actúa como delegado de la Junta Electoral de Zona. A su disposición habrá un equipo de 13 profesionales encargado del seguimiento y ejecución del proceso, entre ellos responsables jurídicos y administrativos de diferentes áreas municipales.

Personal municipal preparará los colegios electorales y atenderá incidencias

El Ayuntamiento también movilizará a siete operarios del área de Oficios, que asumirán tareas como el montaje y desmontaje de cabinas y urnas, la apertura de los colegios electorales, el traslado de material y la resolución de posibles incidencias logísticas.

A este equipo se sumarán los servicios del Parque Móvil, agentes de Policía Local de apoyo a la Secretaría General y técnicos municipales preparados para intervenir ante posibles problemas informáticos o eléctricos en los centros de votación.

Además, el Consistorio habilitará un servicio de atención presencial y telefónica para resolver dudas de los ciudadanos relacionadas con el censo electoral y el proceso de votación.

Transporte gratuito para personas con movilidad reducida

Entre las medidas previstas para facilitar la participación electoral, el Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha un servicio especial y gratuito de transporte adaptado dirigido a personas con movilidad reducida o dificultades para desplazarse hasta su colegio electoral. 67 personas han solicitado este servicio para la jornada del domingo.