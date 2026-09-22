Granada se lanza al mundo: Tokio, Nueva York, París y Ámsterdam serán escaparates de la provincia

El Patronato Provincial de Turismo asegura que se trata de la mayor campaña de promoción turística de su historia, con acciones publicitarias y encuentros profesionales en mercados estratégicos.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ya se encuentra en Tokio, donde mantendrá reuniones con turoperadores y profesionales del sector turístico coincidiendo con el inicio de la campaña. La promoción arrancará en Japón y continuará posteriormente en ciudades como Nueva York, París y Ámsterdam, además de Londres.

Granada se proyectará durante semanas en Tokio

Uno de los principales escenarios de la campaña será Shinjuku, uno de los puntos más concurridos de Tokio. Allí se proyectará durante 15 días un anuncio con los principales atractivos turísticos de la provincia de Granada, que durará 15 segundos y se proyectará en una de las pantallas publicitarias más conocidas de la ciudad por sus contenidos en 3D, según apunta la institución provincial.

La promoción también llegará al metro de Tokio, transporte que utilizan a diario más de 7 millones de pasajeros, según los datos del Gobierno de Tokio. La imagen de Granada aparecerá en las pantallas interiores de los vagones de nueve de las trece líneas de la red, con presencia en un total de 329 trenes durante aproximadamente 20 días.

A este despliegue se sumarán 24 autobuses que recorrerán diferentes zonas de la capital japonesa. La imagen de Granada estará presente en siete zonas estratégicas de la capital japonesa, desde el bullicioso distrito comercial y de ocio de Shinjuku hasta el área universitaria de Takadanobaba, pasando por Ueno, uno de los grandes polos turísticos y culturales de la ciudad, y por zonas céntricas y de negocios como Iidabashi, Kudanshita, Kasuga y Shimbashi.

La presencia en Tokio no se limitará a la publicidad. La Diputación aprovechará también la participación en la feria de turismo japonesa, que tendrá lugar del 24 al 27 de septiembre de 2026 en el recinto Tokyo Big Sight de Tokio, con el objetivo de mantener reuniones con diferentes turoperadores y presentar directamente la oferta turística de la provincia de Granada.

La campaña llegará también a Londres, Nueva York, París y Ámsterdam

El despliegue internacional continuará en otras grandes ciudades. La campaña contempla acciones de promoción de Granada en Londres, con presencia prevista en las pantallas de Piccadilly Circus, además de actuaciones en Nueva York, París y Ámsterdam.

En el caso de Londres, la promoción coincide con la existencia de vuelos directos de bajo coste con Granada previstos para noviembre, una conexión que facilita el acceso de viajeros británicos a la provincia.

El objetivo de la Diputación es reforzar la presencia de Granada en mercados internacionales y combinar la publicidad en grandes espacios urbanos con contactos directos con profesionales del sector para favorecer la llegada de visitantes.

Granada refuerza su promoción turística en China

La estrategia internacional del Patronato Provincial de Turismo ya ha tenido esta semana otro escenario: China. La institución ha participado en la segunda edición del Andalucía China Roadshow, con una ronda de encuentros comerciales celebrada en Chengdu y Shenzhen.

Durante estas jornadas, la representación granadina ha mantenido contactos con más de una veintena de agencias de viajes, turoperadores y organizadores de congresos. La iniciativa, organizada por Turismo Andaluz con la colaboración de la Oficina Española de Turismo en Cantón, busca acercar la oferta de Granada a los profesionales que diseñan y comercializan viajes para el público chino.