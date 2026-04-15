Granada impulsa el AOVE de Conde de Benalúa como símbolo de excelencia en una jornada exclusiva en el Hotel Casa 1800

Granada ha acogido una jornada exclusiva dedicada a poner en valor el Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) como uno de los grandes activos del territorio. El encuentro, organizado por la Cámara de Comercio de Granada bajo el título “Aromas del pasado, excelencias del presente”, se ha celebrado en el emblemático Hotel Casa 1800, antiguo palacio de los Condes de Benalúa.

Hotel Casa 1800 | Conde de Benalúa

El evento ha reunido a representantes del ámbito institucional, empresarial y turístico, consolidándose como un espacio de análisis sensorial, promoción gastronómica y generación de sinergias en torno a uno de los productos estrella de la provincia.

Durante la inauguración, la CEO del Hotel Casa 1800 Granada, Francisca García, ha destacado la importancia de situar el patrimonio, la cultura y las tradiciones en el centro de la experiencia turística. En este sentido, ha subrayado que iniciativas como esta permiten conectar al visitante con la identidad real del destino.

CEO del Hotel Casa 1800 Granada, Francisca García | Conde de Benalúa

Por su parte, representantes del tejido empresarial granadino han incidido en la necesidad de avanzar hacia un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la excelencia y la valorización de los recursos locales, donde el AOVE se posiciona como “oro líquido” y elemento diferenciador.

El AOVE, clave en la proyección gastronómica de Granada

El director general de Conde de Benalúa, Eduardo Valverde, ha defendido el potencial del aceite de oliva virgen extra dentro del segmento premium, apostando por la calidad frente a productos de bajo coste. Además, ha insistido en la importancia de educar al consumidor para que valore las unidades del AOVE y su papel en la gastronomía.

Director general de Conde de Benalúa, Eduardo Valverde | Conde de Benalúa

Valverde ha señalado que el objetivo es posicionar Granada como un referente gastronómico, ofreciendo experiencias que conecten lo sensorial con lo cultural: “que quien venga a Granada se vaya con el estómago y la cabeza unidos”.

Uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la cata de AOVEs, dirigida por expertos de Conde de Benalúa junto a chefs del restaurante AMA. La experiencia ha permitido a los asistentes descubrir las características de distintas variedades a través de maridajes diseñados específicamente para resaltar sus unidades.

Cata de AOVEs de Conde de Benalúa | Conde de Benalúa

La jornada se ha completado con una visita guiada por las zonas nobles del Hotel Casa 1800, ejemplo de recuperación del patrimonio arquitectónico granadino, y un encuentro de networking profesional entre los asistentes.