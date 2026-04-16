Granada se convierte en epicentro del talento joven con más de 60 actividades del Tour del Talento

Granada se prepara para convertirse en un gran laboratorio de ideas, creatividad y oportunidades con la llegada del Tour del Talento, que se celebrará del 21 al 30 de abril con una programación multidisciplinar dirigida a jóvenes.

El proyecto, impulsado por la Fundación Princesa de Girona junto al Ayuntamiento de Granada y el consorcio de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, incluye más de 60 actividades en distintos espacios de la ciudad.

La alcaldesa, Marifrán Carazo, ha destacado que la elección de Granada “es fruto del trabajo conjunto de instituciones, entidades y ciudadanía” y ha subrayado que la ciudad “es talento, cultura y proyección de futuro”.

Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada en la presentación del Tour Talento en Granada | Ayuntamiento de Granada

Cultura, ciencia y empleabilidad: los ejes del Tour del Talento en Granada

La programación se articula en torno a cinco grandes áreas: orientación académica y profesional, cultura y creatividad, ciencia y tecnología, deporte y valores, y compromiso social.

Desde el 21 de abril, la ciudad acogerá talleres, encuentros, rutas culturales, actividades educativas y espacios de conexión profesional con el objetivo de descubrir y potenciar el talento joven.

Entre las citas más destacadas figura el Foro de Talento, que se celebrará el 27 de abril en la Universidad de Granada, centrado en mentoring, liderazgo y empleabilidad.

CongresFest en el Manuel de Falla: el gran evento del Tour Talento en Granada

El miércoles 29 de abril tendrá lugar el Princesa de Girona CongresFest en el Auditorio Manuel de Falla, considerado el acto central del Tour del Talento en Granada.

El evento combinará entrevistas, ponencias, actuaciones musicales y espacios de reflexión en torno a la creatividad, la innovación y el desarrollo personal. Además, durante esta jornada se anunciará el Premio Princesa de Girona Arte 2026, uno de los reconocimientos más importantes del certamen.

Los cinco finalistas del Premio Princesa de Girona Arte 2026

En la presentación se han dado a conocer los cinco finalistas del galardón, jóvenes referentes del ámbito artístico y cultural:

Xabier Anduaga, tenor internacional

Gemma Blasco, directora y guionista

Valeria Castro, cantante y compositora

César Dezfuli, fotógrafo documental

Juan Floristán, pianista de proyección internacional

El premio reconoce trayectorias creativas con impacto social y cultural.

El Tour del Talento llega en un momento clave para la ciudad, tras la designación de Granada como finalista a Capital Europea de la Cultura 2031.

Según ha destacado la alcaldesa, la iniciativa encaja con el modelo de ciudad que impulsa Granada: “una ciudad que comparte talento, lo proyecta y lo convierte en motor de transformación”.