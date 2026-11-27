Granada quiere conquistar al turista mexicano. La provincia recibió en 2025 cerca de 49.000 viajeros procedentes de México, un mercado que ya representa el 3,21% del turismo extranjero alojado en establecimientos reglados y que se ha convertido en el décimo emisor internacional del destino granadino. Su capacidad de gasto, el creciente interés por España y las conexiones aéreas directas han llevado a la Diputación a dar un paso más para intentar atraer a estos visitantes.

El Patronato Provincial de Turismo ha organizado esta semana sus primeras jornadas propias de promoción turística en México, con presentaciones en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. La iniciativa busca dar a conocer los atractivos de Granada entre turoperadores, agentes de viajes y medios de comunicación, además de abrir nuevas oportunidades comerciales para las empresas del sector turístico granadino.

El turista mexicano gasta casi cuatro veces más al día que la media en Granada

Uno de los principales argumentos para reforzar la promoción en México está en el impacto económico que generan estos viajeros. Según los datos de Turespaña, los turistas mexicanos gastaron en España 2.981 millones de euros en 2025, el mayor desembolso de la serie histórica analizada, con una media aproximada de 2.917 euros por viajero.

El gasto diario también refleja el potencial de este mercado. Entre enero y septiembre de 2025, los visitantes mexicanos alcanzaron los 412 euros de gasto medio por persona y día, según estimaciones de Turespaña a partir de la Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) del INE. Esta cifra contrasta con los 106,52 euros diarios de media que registró el conjunto de turistas que visitaron la provincia de Granada durante el pasado año. Es decir, el viajero mexicano gasta casi cuatro veces más al día que la media turística del destino granadino.

Esta capacidad de gasto, unida a su interés por el patrimonio, la cultura, la gastronomía y las experiencias singulares, sitúa a México entre los mercados prioritarios para la estrategia de internacionalización de la provincia.

Tres ciudades mexicanas para promocionar Granada

Las jornadas promocionales se están desarrollando en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, tres grandes núcleos urbanos que cuentan con conexiones directas con España y que han sido seleccionados por el Patronato para acercar la oferta granadina a profesionales del sector turístico mexicano.

Los encuentros incluyen presentaciones institucionales del destino y reuniones comerciales con agentes de viajes y turoperadores. En esta acción participan también El Templo del Flamenco, Armitour y My Top Tour, tres empresas turísticas de la provincia que cuentan con el respaldo de la Cámara de Comercio de Granada a través del programa Pyme Global, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La iniciativa se desarrolla en colaboración con la Oficina Española de Turismo en México, dependiente de Turespaña, y pretende facilitar contactos, acuerdos comerciales y nuevas vías de comercialización para los productos y servicios turísticos granadinos.

México, un mercado en auge para la provincia

El interés de Granada por el turista mexicano coincide con el crecimiento de los viajes desde este país hacia España. En 2025, España recibió alrededor de 1.022.000 turistas mexicanos, frente a los cerca de 598.000 contabilizados en 2019, lo que supone un incremento superior al 70% respecto a los niveles previos a la pandemia.

Además, España figura entre los destinos internacionales más demandados por los viajeros mexicanos. Una encuesta realizada en 2024 por la revista especializada Pasillo Turístico entre agentes de viajes del país situó a España como el segundo destino más solicitado por sus clientes.

La diputada de Turismo, Mónica Castillo de la Rica, ha destacado el potencial de este mercado y los vínculos culturales que unen a ambos países. Según ha señalado, México es ya uno de los principales mercados internacionales de Granada y presenta margen para seguir creciendo, especialmente entre viajeros interesados en la cultura, el patrimonio, la gastronomía y las experiencias singulares.

De la Alhambra a la Alpujarra, Sierra Nevada y la Costa Tropical

La campaña no se limita a promocionar Granada capital. El Patronato quiere presentar en México la diversidad turística de toda la provincia, desde los monumentos y el patrimonio histórico de la ciudad hasta los paisajes y experiencias que ofrecen la Alpujarra, el Geoparque de Granada, Sierra Nevada, la Costa Tropical, el Valle de Lecrín y el Poniente Granadino.

La Diputación busca así diversificar los mercados emisores, atraer visitantes con mayor capacidad de gasto y favorecer que los beneficios económicos de la actividad turística lleguen también a otros municipios y comarcas.