Granada apagará la luz en el Patio del Ayuntamiento para iluminar con pulseras a las Unidades de Hospitalización a Domicilio

El encuentro estaba inicialmente previsto en Santa Ana, pero la previsión de lluvia ha llevado a la organización a trasladarlo al Patio del Ayuntamiento de Granada, con entrada por la Plaza del Carmen. El nuevo emplazamiento permitirá mantener la actividad y contar con zonas cubiertas.

Durante el acto, la iluminación del Patio del Ayuntamiento se reducirá para que sean 300 pulseras luminosas las que pongan luz al espacio. La acción pretende simbolizar y reconocer el trabajo de los profesionales de las Unidades de Hospitalización a Domicilio, que permiten que determinados pacientes pediátricos reciban atención sanitaria y acompañamiento en sus propias casas.

La asociación SuperDani-Síndrome de Mitchell impulsa esta iniciativa con el objetivo de visibilizar una realidad que muchas veces permanece fuera de los focos: la atención de niños con enfermedades graves y el papel de los equipos sanitarios que les acompañan también fuera del hospital.

‘Ilumina lo Invisible’ se enmarca en la celebración de la Jornada de Cuidados Paliativos Pediátricos, que tendrá lugar el próximo 8 de octubre en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.

La jornada abordará precisamente la atención y el acompañamiento de los menores con enfermedades graves y de sus familias. La iniciativa de esta tarde pretende anticipar ese mensaje desde un escenario simbólico: apagar las luces para poner el foco en quienes trabajan acompañando a estos niños y sus familias en sus propios hogares.

La cita será esta tarde, 2 de octubre, a las 20:30 horas, en el Patio del Ayuntamiento de Granada, con acceso por la Plaza del Carmen.