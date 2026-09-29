Albayzín Habitable convoca una merienda reivindicativa en la Abadía del Sacromonte contra el proyecto de hotel

La convocatoria propone una merienda colectiva en el conocido como campo de fútbol, al comienzo de la calle 7 Cuestas, bajo la Abadía.

Albayzín Habitable plantea el encuentro como una forma de ocupar colectivamente el espacio público y defender, según señala la asociación, que los espacios de especial valor patrimonial de Granada puedan seguir siendo lugares para vivir, encontrarse y hacer comunidad. Los asistentes están llamados a llevar comida, bebidas no alcohólicas y sillas.

La elección del entorno de la Abadía del Sacromonte responde, según Albayzín Habitable, al proyecto para transformar parte del conjunto en un establecimiento hotelero. La iniciativa se encuentra vinculada a la tramitación de un Avance de Estudio de Ordenación promovido por el Arzobispado de Granada.

La asociación ha presentado alegaciones al proyecto y ha pedido al Ayuntamiento de Granada que paralice su tramitación y estudie otras alternativas de uso que, a su juicio, sean compatibles con el interés general.

Para Albayzín Habitable, la merienda reivindicativa pretende además abrir el debate sobre el modelo de ciudad y sobre el destino de determinados espacios patrimoniales. La asociación cuestiona que lugares de especial valor urbano y cultural puedan orientarse cada vez más hacia usos turísticos.

Movilidad, patrimonio y vida vecinal

La asociación considera que la posible conversión de la Abadía del Sacromonte en hotel no debe analizarse únicamente como un cambio de uso del edificio. Albayzín Habitable reclama que se tengan en cuenta sus posibles efectos sobre aspectos como la movilidad, el consumo de recursos, la generación de residuos, el paisaje y el patrimonio arqueológico.

También pone el foco en las consecuencias que, según sostiene, podría tener sobre la vida cotidiana de los vecinos del Sacromonte y el Albayzín, dos de los barrios con mayor valor patrimonial y turístico de Granada.

Además, Albayzín Habitable recuerda las inversiones públicas destinadas a la conservación de la Abadía y considera necesario debatir qué usos deben tener los espacios patrimoniales de la ciudad y qué papel debe ocupar el patrimonio en el futuro de Granada.