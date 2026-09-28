La La Love You llega a Granada con un showcase exclusivo de Europa FM: fecha y cómo conseguir las invitaciones

La banda madrileña será protagonista de una noche de música en directo que comenzará a las 20:00 horas, aunque las puertas de la sala abrirán una hora antes, a las 19:00 horas. Los asistentes podrán disfrutar de La La Love You en directo en un formato exclusivo organizado por Europa FM.

Cuándo y dónde será el showcase de La La Love You en Granada

El showcase de La La Love You tendrá lugar el viernes 9 de octubre a las 20:00 horas en la Sala Granada 10, situada en la calle Cárcel Baja, número 10.

Las puertas se abrirán a las 19:00 horas para facilitar la entrada del público antes del comienzo del concierto. La entrada será gratuita hasta completar aforo, por lo que será necesario contar previamente con una de las invitaciones disponibles.

Cómo conseguir las invitaciones para el concierto de La La Love You

Las invitaciones para el showcase de Europa FM en Granada podrán recogerse a partir del viernes 2 de octubre en dos puntos de Granada:

Onda Cero Granada, en Recogidas, 37, primera planta.

Sala Granada 10, en Cárcel Baja, 10.

El horario establecido para la recogida de invitaciones será de 8:00 a 15:00 horas.

De esta forma, los seguidores de La La Love You podrán hacerse con su invitación para asistir a este concierto exclusivo de Europa FM en Granada.

La La Love You, en directo en Granada

La banda llega a Granada con sus canciones, que han convertido a La La Love You en uno de los nombres destacados de la escena pop española. El grupo será el encargado de poner música a este showcase exclusivo de Europa FM, una cita que permitirá disfrutar de su directo en la Sala Granada 10.

La cita: viernes 9 de octubre, apertura de puertas a las 19:00 horas y comienzo del showcase a las 20:00 horas.