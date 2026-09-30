Granada transforma su antigua fuente del Parque 28 de Febrero en un espacio recreativo y transitable

La antigua fuente ornamental dará paso a una nueva fuente recreativa, accesible y transitable, diseñada para convertir este punto central del parque en un espacio de convivencia. El proyecto contempla el aprovechamiento del actual recinto octogonal para instalar una superficie continua, antideslizante y accesible.

La nueva instalación contará con nueve surtidores de agua. Ocho de ellos serán chorros verticales distribuidos alrededor del perímetro, mientras que en el centro se situará el elemento principal: una gran corona formada por múltiples chorros que permitirá generar diferentes secuencias de agua.

Además, la fuente incorporará iluminación LED RGB, con diferentes efectos de luz y color durante el día y la noche. El proyecto también incluye la renovación del cerramiento perimetral y la creación de nuevos accesos mediante una rampa y una escalera.

Planos del proyecto de la nueva fuente del Parque 28 de Febrero | Ayuntamiento de Granada

Los trabajos han comenzado con la demolición y retirada de los elementos de la fuente existente, antes de ejecutar la nueva instalación. El Ayuntamiento prevé que las obras estén terminadas en un plazo aproximado de dos meses.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha señalado que la intervención permitirá recuperar un espacio que llevaba tiempo sin uso y convertirlo en un lugar de ocio, juego y convivencia para los vecinos del Distrito Norte.

La renovación de la fuente forma parte de las actuaciones previstas por el Ayuntamiento en este distrito. Entre ellas se encuentra la creación de una nueva zona verde de unos 1.100 metros cuadrados en la calle Luz Casanova, junto al espacio de la fuente.

El proyecto contempla transformar el actual espacio sin urbanizar, utilizado como aparcamiento informal, en una zona ajardinada con nuevo arbolado, mobiliario urbano y espacios de estancia.

Esta actuación se integra en el Plan Municipal de Obras 2024-2027, que contempla una inversión de más de un millón de euros en diferentes intervenciones en el Distrito Norte, entre ellas una senda peatonal y ciclista entre Casería de Montijo y el campus universitario de Cartuja, además de mejoras en varias calles y espacios públicos del barrio.