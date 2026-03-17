Granada activa bonificaciones fiscales de hasta el 95% para reparar daños por las borrascas de febrero

La Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Granada ha dado luz verde a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 4 del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Esta reforma permitirá aplicar bonificaciones de hasta el 95% en las obras destinadas a reparar daños en:

Viviendas habituales

Locales comerciales y negocios

En el caso de otros inmuebles sin uso residencial o actividad económica, la bonificación será del 50%.

La modificación introduce un nuevo supuesto en la normativa municipal que permitirá aplicar bonificaciones en casos de fenómenos meteorológicos adversos y situaciones extraordinarias que causen daños en inmuebles. De este modo, el Ayuntamiento dota a la ordenanza de mayor flexibilidad para responder a futuros episodios similares.

Ayudas para familias y pequeños comercios

El objetivo principal de esta medida es reducir la carga económica derivada de las reparaciones urgentes que han tenido que afrontar numerosos vecinos y empresarios tras el temporal.

La concejala de Economía y Hacienda, Rosario Pallarés, ha explicado que la iniciativa pretende que los afectados puedan reparar sus inmuebles “sin asumir una carga fiscal añadida en un momento complicado”.

Los episodios de lluvias intensas y fuertes rachas de viento provocaron daños en:

Cubiertas

Fachadas

Instalaciones

Elementos estructurales de edificios

Las bonificaciones serán aplicables a las actuaciones de reparación realizadas en inmuebles afectados por el temporal registrado desde comienzos de 2026.

La medida entrará en vigor una vez finalice su tramitación administrativa y se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Requisitos para acceder a las bonificaciones

Para beneficiarse de estas ayudas fiscales será necesario:

Acreditar los daños mediante informes técnicos o periciales

Tramitar la correspondiente licencia urbanística o declaración responsable

Justificar que los daños están relacionados con el tren de borrascas

Estas condiciones, según el consistorio, buscan garantizar que las ayudas lleguen realmente a los afectados por los temporales.