Granada activa bonificaciones fiscales de hasta el 95% para reparar daños por las borrascas de febrero

La Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Granada ha dado luz verde a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 4 del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Esta reforma permitirá aplicar bonificaciones de hasta el 95% en las obras destinadas a reparar daños en:
- Viviendas habituales
- Locales comerciales y negocios
En el caso de otros inmuebles sin uso residencial o actividad económica, la bonificación será del 50%.
La modificación introduce un nuevo supuesto en la normativa municipal que permitirá aplicar bonificaciones en casos de fenómenos meteorológicos adversos y situaciones extraordinarias que causen daños en inmuebles. De este modo, el Ayuntamiento dota a la ordenanza de mayor flexibilidad para responder a futuros episodios similares.
Ayudas para familias y pequeños comercios
El objetivo principal de esta medida es reducir la carga económica derivada de las reparaciones urgentes que han tenido que afrontar numerosos vecinos y empresarios tras el temporal.
La concejala de Economía y Hacienda, Rosario Pallarés, ha explicado que la iniciativa pretende que los afectados puedan reparar sus inmuebles “sin asumir una carga fiscal añadida en un momento complicado”.
Los episodios de lluvias intensas y fuertes rachas de viento provocaron daños en:
- Cubiertas
- Fachadas
- Instalaciones
- Elementos estructurales de edificios
Las bonificaciones serán aplicables a las actuaciones de reparación realizadas en inmuebles afectados por el temporal registrado desde comienzos de 2026.
La medida entrará en vigor una vez finalice su tramitación administrativa y se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
Requisitos para acceder a las bonificaciones
Para beneficiarse de estas ayudas fiscales será necesario:
- Acreditar los daños mediante informes técnicos o periciales
- Tramitar la correspondiente licencia urbanística o declaración responsable
- Justificar que los daños están relacionados con el tren de borrascas
Estas condiciones, según el consistorio, buscan garantizar que las ayudas lleguen realmente a los afectados por los temporales.