El Forfait Granadino regresa a las puertas de una nueva temporada de esquí con el objetivo de facilitar a los vecinos de Granada capital el acceso a Sierra Nevada en condiciones económicas ventajosas. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Granada en colaboración con Cetursa Sierra Nevada, vuelve después de la buena acogida registrada en las últimas campañas.

El concejal de Deportes, Jorge Iglesias, ha presentado este jueves una nueva edición del programa, que busca acercar los deportes de invierno a los granadinos y evitar que el coste económico sea un obstáculo para disfrutar de la estación de esquí.

La principal fecha que deben marcar los interesados en el calendario es el 1 de diciembre de 2026. Ese día, a las 09:00 horas, comenzará la comercialización de los forfaits de la temporada 2026/2027, que se podrán adquirir exclusivamente a través de la página web oficial de Sierra Nevada.

¿Cuándo se puede comprar el Forfait Granadino 2026/2027?

La venta del Forfait Granadino comenzará el martes 1 de diciembre a las 09:00 horas. Los abonos estarán disponibles a través de la web oficial de Sierra Nevada, único canal habilitado para realizar la compra.

El Ayuntamiento recomienda a los interesados estar pendientes del inicio de la comercialización, teniendo en cuenta la elevada demanda de las anteriores ediciones. De hecho, durante la pasada temporada prácticamente se agotaron todos los forfaits en apenas una jornada.

¿Quién puede comprar el forfait para esquiar en Sierra Nevada con descuento?

La iniciativa está dirigida exclusivamente a personas empadronadas en Granada capital. Se trata de una medida municipal que pretende facilitar que los vecinos puedan disfrutar de la estación de esquí aprovechando la cercanía de Sierra Nevada y las posibilidades deportivas y de ocio que ofrece la montaña.

El programa cuenta con usuarios de distintas edades y una creciente participación femenina. También permite que numerosas familias granadinas compartan jornadas de esquí y actividades al aire libre.

Más de 1.700 forfaits vendidos en la pasada temporada

Las cifras de la última campaña reflejan el éxito de esta iniciativa. Durante la temporada anterior se comercializaron 1.702 forfaits, que se tradujeron en un total de 5.106 jornadas de esquí en Sierra Nevada.

Uno de los datos más destacados es la rapidez con la que se agotaron los abonos: prácticamente la totalidad se vendió durante el primer día de comercialización.

Para Jorge Iglesias, estos resultados evidencian el interés de los granadinos por los deportes de invierno y respaldan la continuidad de un programa que busca ampliar las oportunidades de practicar actividad física y disfrutar de los recursos naturales de la provincia.

«Los granadinos tenemos el privilegio de contar con una estación de esquí de primer nivel a pocos kilómetros de nuestra ciudad. Desde el Ayuntamiento queremos facilitar que cada vez más vecinos puedan disfrutar de Sierra Nevada y que el coste económico no sea un impedimento para iniciarse o continuar practicando los deportes de invierno», ha señalado el concejal.

El Ayuntamiento de Granada y Cetursa Sierra Nevada mantienen esta colaboración con el propósito de estrechar la relación entre la capital y una de sus principales referencias deportivas y turísticas.

El Consistorio defiende que el Forfait Granadino no solo facilita el acceso a las pistas, sino que también contribuye a fomentar hábitos de vida saludables, el deporte en familia y el contacto con la naturaleza.