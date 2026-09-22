Un fallecido y tres heridos en un accidente entre dos turismos en Caniles

Una persona ha fallecido y otras tres han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado este lunes por la noche en el término municipal de Caniles. El siniestro se produjo en el kilómetro 11 de la carretera A-334, donde dos turismos colisionaron y varias personas quedaron atrapadas en el interior de los vehículos.

El 112 Andalucía recibió varios avisos minutos después de las 21.40 horas alertando de la colisión y de la presencia de varios heridos. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios del 061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Baza y Mantenimiento de Carreteras.

A su llegada, los servicios de emergencia comprobaron que había personas atrapadas en los dos vehículos implicados. Los Bomberos de Baza tuvieron que intervenir para excarcelar a varias de ellas.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que una de las personas implicadas en el accidente falleció como consecuencia del siniestro. Además, otras dos personas resultaron heridas de gravedad y una cuarta sufrió heridas de carácter leve.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre las víctimas ni sobre las circunstancias concretas que provocaron la colisión entre los dos turismos.

El accidente obligó a movilizar a distintos efectivos de emergencia durante la noche para atender a las personas afectadas y trabajar en la zona del siniestro.