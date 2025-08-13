Estrella Morente protagonizará el homenaje a Lorca en el 89 aniversario de su asesinato

La Diputación de Granada rendirá homenaje un año más a Federico García Lorca y a todas las víctimas de la Guerra Civil española. El acto tendrá lugar el próximo domingo, 17 de agosto, en el Parque Federico García Lorca del municipio de Alfacar, y contará con la presencia estelar de Estrella Morente.

La jornada comenzará a las 21.00 horas con una ofrenda floral en el monolito dedicado al poeta. Posteriormente, intervendrán el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, y la alcaldesa de Alfacar, Fátima Gómez.

El evento será conducido por la periodista granadina Encarna Ximénez y culminará con la actuación de Estrella Morente, acompañada a la guitarra por José Carbonell y al compás de las palmas por Curro Conde y Antonio Carbonell.

Un homenaje cargado de emoción y arte

Según la Diputación, será una velada “de gran carga emotiva”, en la que se entrelazarán los versos de Lorca con el recuerdo personal de la artista hacia su padre, Enrique Morente, profundamente vinculado a la obra lorquiana.

El director del Patronato Cultural Federico García Lorca, Juan Castilla Brazales, ha destacado que la elección de Estrella Morente “no es casual”, ya que su cante “nace de la raíz andaluza de la emoción profunda”. Para Castilla, Estrella Morente representa “esa fusión entre tradición y arte que tanto significó para Federico”.

“Como cada año, nos reuniremos para recordar su vida, su obra y su compromiso con la libertad y la cultura”, ha subrayado Castilla, quien ha invitado a todos los granadinos y visitantes a asistir a este homenaje a Lorca.