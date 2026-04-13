Dos terremotos de magnitud 2,9 sacuden de madrugada la provincia de Granada

Dos seísmos en apenas diez minutos en el cinturón de Granada

La provincia de Granada ha registrado esta madrugada dos terremotos de magnitud 2,9 en un intervalo de apenas diez minutos, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El primero de los movimientos sísmicos se ha producido a las 4:10 horas en la pedanía de El Jau, perteneciente al municipio de Santa Fe, con una profundidad de 0 kilómetros, lo que lo sitúa como un seísmo superficial.

Apenas diez minutos después, a las 4:20 horas, se ha registrado un segundo temblor de idéntica magnitud en el término municipal de La Malahá, en este caso a una profundidad de 4 kilómetros.

Actividad sísmica habitual en la provincia

Granada es una de las zonas con mayor actividad sísmica de la península ibérica debido a su ubicación en una región de contacto entre placas tectónicas, lo que provoca movimientos frecuentes, aunque en su mayoría de baja magnitud.

Por el momento, no se han reportado daños personales ni materiales, y ambos terremotos han sido considerados de carácter leve, aunque algunos vecinos han podido percibirlos durante la madrugada.