Detenido en la A-92 con 100 kilos de marihuana ocultos en un camión con matrícula extranjera

La Policía Nacional ha interceptado un camión de gran tonelaje que circulaba por la A-92 transportando una importante cantidad de droga camuflada entre mercancía legal. La actuación se produjo gracias a la intervención de agentes uniformados de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, quienes detectaron irregularidades tanto en la conducción del vehículo como en su documentación.

El detenido es un ciudadano croata de 46 años que conducía un tráiler con matrícula extranjera y que, según la información policial, trasladaba productos químicos desde una localidad de Valencia con destino final a Croacia. Sin embargo, la ruta seguida por el vehículo y ciertos comportamientos sospechosos llevaron a los agentes a realizar una inspección más exhaustiva.

Detenido en la A-92 con 100 kilos de marihuana escondidos en un camión

Los hechos ocurrieron sobre las seis de la tarde, cuando agentes de la Policía Nacional que circulaban en dirección a Almería observaron un camión con semirremolque que avanzaba de manera zigzagueante por la autovía. Además, la matrícula croata del vehículo presentaba ciertas anomalías que levantaron las primeras sospechas.

Tras interceptar el camión y obligarlo a detenerse en una zona segura, los agentes identificaron al conductor y revisaron la documentación de la carga.

¿Por qué sospechó la Policía del camión detenido en la A-92?

Uno de los principales indicios fue que el vehículo circulaba fuera de una ruta considerada lógica para su supuesto destino. Aunque la documentación indicaba que el transporte debía dirigirse hacia Croacia, el camión se encontraba desplazándose hacia Almería, un desvío que llamó poderosamente la atención de los agentes.

Durante la inspección, los policías comprobaron que el tráiler transportaba varias garrafas de productos químicos distribuidas sobre palets. No obstante, una revisión minuciosa permitió descubrir al fondo del remolque 15 cajas de cartón ocultas junto a la carga legal.

Al abrirlas, los agentes localizaron numerosas bolsas de plástico envasadas al vacío que contenían 100 kilos de cogollos de marihuana preparados para su distribución.

Incautados 100 kilos de cogollos de marihuana en Granada

La droga fue inmediatamente intervenida y el camión trasladado a dependencias policiales para continuar con las diligencias correspondientes.

Según ha informado la Policía Nacional de Granada, el arrestado ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de un delito contra la salud pública. La investigación continúa abierta para determinar el origen exacto de la droga y si existen más personas implicadas en la red de transporte.

Este nuevo golpe al narcotráfico pone de relieve la importancia de los controles policiales en las principales vías de comunicación andaluzas, especialmente en corredores estratégicos como la A-92, una de las rutas más transitadas del sur de España.