SUCESOS

Cinco heridos leves tras salirse un coche de la vía por la presencia de jabalíes en Marchal

Tres de los afectados fueron trasladados al Chare de Guadix para ser atendidos.

Redacción

Granada |

JABALÍES
Un grupo de jabalíes en una carretera | .ondacero.es

Los hechos ocurrieron anoche, sobre las 23.00 horas, en la carretera GR-4105, que comunica los municipios de Marchal y Purullena. Según informaron los alertantes al servicio de emergencias 1-1-2 de Andalucía, el vehículo se salió de la calzada después de encontrarse con varios jabalíes en la vía.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y servicios sanitarios, que atendieron a los cinco ocupantes del turismo. Entre los heridos se encuentra un niño menor de seis años, además de dos hombres y dos mujeres. Tres de ellos fueron evacuados al Chare de Guadix para una revisión médica.

Accidentes de tráfico en Granada: 13 heridos en tres siniestros

En total, 13 personas han sufrido heridas en tres siniestros de tráfico registrados en diferentes carreteras de la provincia durante la noche.

El primero de los accidentes tuvo lugar en Cádiar, alrededor de las 22.00 horas. Un turismo volcó en la carretera A-4127, en el cruce de Bérchules a Cádiar, con cuatro hombres de entre 23 y 45 años en su interior. Todos pudieron salir del vehículo por su propio pie y, aunque en principio ninguno reviste gravedad, tres fueron trasladados al Hospital de Poniente para recibir atención médica.

El segundo siniestro se produjo pasadas las 00.30 horas en el término municipal de Campotéjar, en la carretera N-323A. En este caso, dos vehículos colisionaron y uno de ellos terminó chocando contra un árbol. Cuatro jóvenes resultaron heridos y fueron evacuados por los servicios sanitarios hasta el Hospital Virgen de las Nieves.

Los tres accidentes movilizaron a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios sanitarios, en una noche especialmente complicada en las carreteras de la provincia de Granada, con un total de 13 personas heridas, aunque ninguna de ellas presenta, en principio, lesiones de gravedad.

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