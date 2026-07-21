El Ayuntamiento de Granada asegura que la tasa de basura ha bajado para el 99% de las viviendas

El Ayuntamiento de Granada sostiene que la tasa de basura en Granada ha bajado para el 99% de las viviendas de la ciudad. Así lo ha asegurado el portavoz del equipo de Gobierno local, Jorge Saavedra, quien ha atribuido parte de la confusión entre los vecinos a la forma en la que se ha cobrado este año el recibo.

Según ha explicado Saavedra, hasta ahora la tasa se abonaba junto al recibo del agua de Emasagra y se repartía en cuatro plazos, mientras que este año se ha girado en un recibo independiente y en un único pago. Esta modificación, según el portavoz municipal, podría haber generado la percepción entre algunos ciudadanos de que el importe se ha incrementado.

Saavedra ha defendido que, al comparar el importe abonado anteriormente en los cuatro recibos correspondientes a la tasa de basura con el único recibo emitido este año, la mayoría de las viviendas de la capital habría experimentado una reducción.

El portavoz del Gobierno municipal ha explicado que el Ayuntamiento está obligado a repercutir a los ciudadanos el coste del servicio de recogida de residuos, en aplicación de la nueva tasa de basura. En este sentido, ha señalado que el Consistorio "no se queda ni un euro" y que debe recaudar el importe necesario para cubrir el coste del servicio.

La reducción del coste de la recogida de residuos tras la adjudicación del nuevo contrato a FCC habría permitido, según Saavedra, que también disminuyera la cantidad que deben abonar los hogares granadinos. El portavoz ha vinculado así la bajada de la tasa al menor coste del servicio derivado del nuevo contrato.

El Ayuntamiento reconoce "excesos" en la tasa de basura en algunos centros sociales

Jorge Saavedra también ha reconocido que el Consistorio ha detectado posibles desequilibrios en el cálculo de la tasa aplicada a determinados grandes centros vinculados a los servicios sociales. Entre ellos ha citado a entidades como ASPACE y FEGRADI, además de algunos centros sociales relacionados con la Iglesia Católica.

El Ayuntamiento de Granada asegura que está estudiando esta situación con el objetivo de introducir cambios en la próxima tasa, correspondiente al año 2027. La intención, según ha indicado Saavedra, es "equilibrar" los importes que considera excesivos en este tipo de instalaciones.

El portavoz municipal ha insistido, no obstante, en que la reducción afecta a la práctica totalidad de las viviendas particulares de Granada y ha animado a los ciudadanos a comparar los cuatro pagos realizados anteriormente a través del recibo de Emasagra con el nuevo recibo único para comprobar la evolución del importe abonado.