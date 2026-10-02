Armilla reúne en Fermasa a referentes de la creación digital en FLASH! Fest con más de 60 actividades

Bajo el lema «Parando el scroll», el festival amplía este año su programación hasta superar las 60 actividades, con entrevistas, encuentros, experiencias, gastronomía y propuestas participativas. La Universidad de Granada vuelve a tener un papel destacado con actividades orientadas a la formación, el emprendimiento y la profesionalización de un sector en constante evolución.

Durante tres días, Fermasa se convertirá en punto de encuentro para algunos de los nombres más conocidos de la creación de contenidos en España. Entre los invitados están Javi Hoyos, Xuso Jones, Martita de Graná, Lucía de la Puerta, Xurxo Carreño, Cristóbal Soria, ClerSs, Adrián Pino, Christian García, Las Dianas y Jesús Soria.

El festival contará además con Cristinini, Sandra Morales y Gastroviajera como embajadoras de FLASH!, junto a otros creadores vinculados a Granada y al propio encuentro.

La organización mantiene también su apuesta por el talento local a través de la FLASH! Crew Granada, integrada por creadores y profesionales como Niño Safaera, Granhambrienta, Pateando Granada, Carmen de Granada, Viaje Potaje, La Cosmopolilla, Caminando y Zapateando, Emilio GM, Celia Planes Granada, Bego García, Álex y La Canastera Eventos.

La programación combinará conversaciones sobre comunicación y contenidos digitales con encuentros con creadores, entrevistas, experiencias y actividades abiertas al público, además de Gastro FLASH!, que incorporará gastronomía, actuaciones y propuestas de ocio.

Medios, empresas e instituciones se incorporan al encuentro

FLASH! Fest amplía además este año la participación de organizaciones vinculadas al ámbito empresarial y de la comunicación. Entre ellas están la Cámara de Comercio, la Confederación Granadina de Empresarios, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada y el Club de Marketing Granada, además de medios públicos como RTVE y Canal Sur.

Una de las mesas del programa analizará el posicionamiento y la relevancia de los contenidos digitales en un entorno cada vez más competitivo. En ella participarán Sergio Barreda, CEO de Keepers; Alberto Fernández, director de RTVE Play, y Juan Manuel Blanco Poley, director de Canal Sur Media.

La alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, ha defendido que el encuentro permite poner en común a Universidad, administraciones, medios, empresas y creadores para analizar los cambios que está experimentando la comunicación.

FLASH! Fest amplía los usos de Fermasa

La celebración del festival forma parte también de la estrategia del municipio para ampliar los usos de Fermasa y acercar el recinto a nuevos formatos y públicos. FLASH! Fest coincidirá durante estos días con la Feria General de Muestras y la Feria de los Pueblos y Sabores de Nuestra Tierra.

Para el Ayuntamiento de Armilla, el encuentro supone además una oportunidad para vincular el recinto con sectores en crecimiento como la creación digital, el talento joven, el emprendimiento, la comunicación, la cultura, el turismo y la gastronomía.

FLASH! Fest cuenta con la colaboración de Granada Digital y Curro GO y con el patrocinio de Alimentos de España, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; la Diputació de Barcelona y Educa Edtech.