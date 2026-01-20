APDHA pide al Ayuntamiento la apertura de albergues 24 horas en Granada ante el riesgo de mortalidad por frío

APDHA ha registrado oficialmente una solicitud en el Ayuntamiento para que se habiliten espacios de acogida nocturna y diurna con capacidad suficiente que garanticen la integridad física de quienes duermen en la calle. La entidad alerta de que la red actual de recursos de baja exigencia está saturada, lo que obliga a cientos de personas a pernoctar a la intemperie.

Según la asociación, en Granada hay unas 300 personas en situación de sinhogarismo, de las cuales entre 100 y 150 duermen en la vía pública por falta de plazas disponibles.

La portavoz de la delegación de APDHA en Granada, Natalia García Caballos, insiste en que se trata de una cuestión de derechos humanos y de salud pública, y apela a la responsabilidad institucional para evitar muertes evitables durante los episodios de frío extremo.

La entidad subraya que la capital granadina registra estos días temperaturas mínimas extremadamente bajas, por debajo de los 0 grados, una circunstancia que incrementa de forma directa el riesgo para la salud y la vida de las personas sin hogar.

La petición se apoya en el Plan Nacional de actuaciones preventivas por bajas temperaturas 2024-2025, que identifica a este colectivo como el de máxima vulnerabilidad y advierte de una correlación directa entre el descenso térmico y el aumento de la morbi-mortalidad. Según el citado plan del Ministerio de Sanidad, durante los episodios de frío extremo la mortalidad aumenta en una media de 3,5 muertes diarias en España, un impacto que incluso supera al de las olas de calor.

La exposición continuada al frío puede provocar hipotermia o muerte por frío natural excesivo, además de agravar enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas, advierte APDHA. En este contexto, la asociación recuerda que en 2024 fallecieron 12 personas sin hogar en Granada, 6 en 2025, un dato que, a su juicio, refuerza la urgencia de actuar de forma inmediata.

Además de la apertura de albergues, APDHA reclama intensificar y reforzar las rutas de las Unidades de Calle, con el objetivo de detectar situaciones de riesgo y facilitar el traslado voluntario de personas sin hogar a los recursos de acogida disponibles.