La Alhambra rozará el lleno esta Navidad con más de 70.000 visitantes y actividades familiares especiales

Según los datos facilitados, la Alhambra registrará 70.256 visitantes durante el periodo navideño, con un claro protagonismo del turista nacional, que representa el 35% del total.

El día de mayor afluencia será este viernes 26 de diciembre, cuando se espera que más de 7.000 personas recorran el recinto. En contraste, la jornada más tranquila será el Día de Reyes, con algo más de 4.000 visitas, lo que supondrá aproximadamente el 62% del aforo permitido.

En conjunto, el monumento cerrará el año con una ocupación media del 91%, un dato muy cercano al lleno y fijado siempre dentro de los límites establecidos por motivos de conservación patrimonial.

El turista nacional lidera las visitas a la Alhambra

El perfil del visitante navideño en la Alhambra refleja una fuerte presencia española. Tras los turistas nacionales (35%), destacan los visitantes estadounidenses, que suponen cerca del 10% del total.

A continuación, completan el ranking de procedencias los italianos, surcoreanos, franceses y chinos, confirmando el carácter internacional del monumento incluso en fechas festivas.

Programación navideña especial en la Alhambra para familias

Durante estas Navidades, la Alhambra ha puesto en marcha un programa cultural pensado especialmente para el público familiar, con actividades que combinan historia, arte y tradición navideña.

La Estrella de Belén en la arquitectura nazarí

Una de las propuestas más destacadas es un recorrido guiado para descubrir representaciones estelares presentes de forma más o menos oculta en la arquitectura del monumento, tomando como referencia la Estrella de Belén y su simbolismo.

‘Alhambra de postal’, un paseo por sus espacios más emblemáticos

Otra actividad, titulada ‘Alhambra de postal’, recupera la tradición de intercambiar postales navideñas y propone un itinerario por algunos de los rincones más icónicos del conjunto monumental.

Taller de yeso, el favorito de las familias

Especialmente popular es el taller de yeso, donde los participantes descubren la riqueza y complejidad de la decoración alhambreña. La experiencia culmina con la creación de una pieza propia, convirtiéndose en una de las actividades más valoradas por las familias.