El 90.693, tercer premio de la Lotería de Navidad, reparte 25 millones de euros en Santa Fe

LEER MÁS El primer quinto premio de la Lotería de Navidad cae en Granada

Dos hermanos, protagonistas de un premio histórico

La Administración de Lotería nº1 de Santa Fe, regentada por los hermanos Irene y José Luis Hidalgo Gálvez, ha sido el epicentro de la fortuna tras vender 50 series del 90.693, cada una dotada con 500.000 euros, lo que suma un total de 25 millones de euros repartidos.

Con apenas cinco años de trayectoria, esta administración vuelve a hacer historia al repartir suerte por segundo año consecutivo en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. En el sorteo de 2024 ya distribuyeron parte del segundo y tercer premio, alcanzando los 1.125.000 euros.

Décimos vendidos a última hora y repartidos entre vecinos humildes

Los últimos décimos del número premiado se vendieron a última hora del domingo, algunos de ellos en la localidad de Alomartes (Íllora), incluso a personas necesitadas, según han confirmado los propios loteros.

Aunque Irene y José Luis Hidalgo Gálvez no tenían ningún décimo premiado, aseguran que “ver la felicidad de los vecinos es el mejor premio posible”.

“Estamos contentos y nerviosos. Repartir tanto dinero y que llegue a gente humilde es una enorme satisfacción”, confesaba José Luis Hidalgo Gálvez.

Celebraciones en Santa Fe y 12,5 millones repartidos desde un supermercado

La alegría se ha extendido por todo el municipio metropolitano de Santa Fe, de unos 15.300 habitantes, donde no han faltado el champán, los cantes y los bailes a las puertas de la administración y en otros puntos de venta.

Desde el supermercado El Plátano han confirmado que allí se han repartido 12,5 millones de euros, mientras que también se ha vendido parte del premio en una librería del municipio, contribuyendo a una jornada que muchos vecinos han calificado de “inolvidable”.

El alcalde destaca el impacto económico y social del premio

El alcalde de Santa Fe, Juan Cobo, ha subrayado que el tercer premio “ha traído la alegría al municipio” y supone “un impulso económico muy importante”. Aunque él mismo no ha resultado agraciado, ha felicitado públicamente a la Administración Reina Isabel, al supermercado y a la librería que han repartido la suerte.

Cobo ha destacando el valor social de un premio que ha llegado a familias de Santa Fe y localidades cercanas como Alomartes.