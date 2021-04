El Granada CF pierde con honor ante un buen Manchester. Onda Deportiva Granada 9/04/2021

No pudo ser. Y no lo pudo por varios motivos. Primero porque, como todo el mundo sabe, el Manchester es mejor que el Granada CF. Y segundo porque cuando te enfrentas a un equipo superior, si pretendes ganarle, estás obligado a no cometer errores, especialmente errores graves.

El Granada CF entró bien al partido y puso cerco al portal inglés que, no obstante, estuvo perfectamente cubierto y defendido durante todo el encuentro. El Manchester defiende muy bien y, además, un error defensivo en el meridiano de la primera parte, comenzó a desnivelar la contienda. Un pase largo desde la zaga roja dejó a Rashford sólo ante un Rui Silva, al que no le dio tiempo a salir, y el delantero no perdonó para hacer el 0 a 1. A partir de ahí el partido tuvo un equipo voluntarioso, el Granada CF, y otro que se defendió con orden. Es evidente que los de Diego Martínez merecieron empatar, pero no tuvieron ni suerte en el balón al palo de Yangel ni más acierto en los centros o disparos efectuados desde fuera del área. Al final un error imperdonable de Yan Eteki, unido a un colegiado que aplicó con gran rigurosidad el reglamento para pitar penalti, dejaron con el 0 a 2 la eliminatoria pendiente de un milagro, imprescindible para ver al equipo granadino en las semifinales de la Europa League.