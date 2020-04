El mundo del fútbol se encuentra atravesando por una época bastante convulsa, ya no sólo por la epidemia sino porque ante la crisis económica que vive no hay acuerdo entre las partes. La Liga de Fútbol Profesional pide rebajas salariales a los jugadores y ERTEs, ante lo cual muchos integrantes del sindicato se niegan a aceptar esa situación. La propia Liga baraja finales de mayo para reanudar una competición que los futbolistas no afrontarán si no hay suficientes garantías sanitarias. Ante esta situación la Federación de Rubiales ya ha afirmado que no autorizará partidos con menos de 72 horas entre uno y otro. Mientras tanto el Granada CF no pierde el tiempo y pretende hacerse con los servicios del joven lateral derecho del Málaga CF, Ismael Casas.