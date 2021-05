El Granada cae en Vitoria y vuelve a perder en este final de Liga. Onda Deportiva Granada 17/05/2021

Al Granada CF se le está haciendo larguísima esta temporada, que no obstante, pase lo que pase al final, será inolvidable. Nunca los rojiblancos llegaron tan lejos y dejaron tan buena imagen. Pero los estertores de esta Liga están siendo especialmente crueles para los muchachos de Diego Martínez. Ayer, otra derrota, con números abultados, que dejan la sensación de que el equipo, una vez más, volvió a no estar bien, sobre todo en cobertura, porque coincidiremos en que no es normal que tras anotar dos goles fuera de casa acabes perdiendo. Y efectivamente, el equipo defendió poco y mal, prueba de ello es que el Alavés, sin hacer un grandísimo partido, marcó cuatro tantos, que incluso pudieron ser más. La defensa rojiblanca hizo aguas por todos lados y se lo puso muy fácil a un equipo que ayer se jugaba la vida por una victoria, que le era imprescindible para mantener la categoría, y eso en primera división son palabras mayores.

Por eso digo que se está haciendo eterna esta temporada para un plantel que va a llegar casi a los sesenta partidos esta temporada y que tiene una vez más la enfermería llena. El año no da para más. Sólo queda plegar el próximo domingo en un partido en el que no hay nada en juego, que no sea subir algún puesto más en la tabla clasificatoria o conservar el décimo que ahora tiene.

Hoy en nuestro programa también haremos referencia a la renovación de Diego Martínez, que aún se mantiene en stand by, aunque nuestras informaciones apuntan a un importante acercamiento entre las partes, a las que sólo les separa por ahora el que el técnico quiere garantías económicas de inversión para una temporada, en la que no quiere estrellarse. El gallego pretende, y con razón, que el equipo siga siendo, como mínimo, tan competitivo como este pasado año.