Empleados de Coca-Cola de Córdoba participan en la III Semana del Voluntariado en Andalucía

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) ha celebrado del 13 al 23 de octubre la tercera edición de la Semana del Voluntariado, una iniciativa que moviliza a los empleados de la compañía en Córdoba para participar en actividades sociales y medioambientales. Entre ellas, han colaborado en la elaboración y reparto de alimentos a familias en situación de vulnerabilidad en las cocinas de la Fundación Don Bosco y, junto a SEO/BirdLife, han construido cajas nido que posteriormente se instalarán en distintas localizaciones.

La acción forma parte de La Magia de Coca-Cola, el programa de voluntariado corporativo de Coca-Cola Europacific Partners, a través del cual los empleados pueden dedicar hasta dos jornadas laborales remuneradas al año a iniciativas que contribuyen al bienestar social, el cuidado del entorno y el fortalecimiento de las comunidades locales.

Los empleados de Coca-Cola en Córdoba participan en distintas actividades adaptadas a las necesidades del territorio, centradas en ámbito de la inclusión social como el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad, el ocio inclusivo y la protección del medio ambiente.

"La Semana del Voluntariado refleja cómo entendemos nuestro papel en las comunidades donde estamos presentes. Gracias al compromiso de nuestros empleados y a la colaboración con Fundaciones, y ONG locales, podemos apoyar iniciativas que generan impacto en las personas, en el entorno y en las localidades. Creemos que las mejores transformaciones comienzan cerca de casa, donde vivimos y trabajamos, y se construyen junto a quienes conocen las necesidades del territorio", señala Mariano José Gálvez Serrano, Gestor de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de CCEP Iberia Córdoba.