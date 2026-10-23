La Policía Nacional desmantela una plantación de marihuana con cerca de 600 plantas en una nave de Córdoba

La Policía Nacional ha desmantelado una plantación de marihuana a gran escala instalada en una nave de varias plantas de la zona de Levante de Córdoba capital, en una operación que se ha saldado con la detención de cuatro personas. Los arrestados formaban parte de un grupo criminal organizado y jerarquizado al que se atribuyen presuntos delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

La investigación comenzó tras recibir informaciones que apuntaban a la existencia de un cultivo de marihuana en el interior del inmueble. Durante el mes de octubre, los agentes realizaron diversas gestiones para comprobar estos indicios, entre ellos, el intenso olor a marihuana que podía percibirse desde el exterior de la nave.

Los investigadores también detectaron la presencia constante de una persona en el interior del inmueble, así como distintas medidas de autoprotección adoptadas por quienes se encontraban en la instalación, lo que reforzó las sospechas sobre la existencia de una plantación de interior.

Una organización con reparto de funciones

Las pesquisas permitieron a los agentes determinar que detrás del cultivo había una estructura organizada, con una jerarquía definida y un reparto de funciones entre sus integrantes. El grupo contaba además con la colaboración de terceras personas para realizar labores de transporte, mano de obra y seguridad.

Según la investigación, el presunto líder de la organización se encargaba de dirigir y abastecer la plantación, pero evitaba mantener contacto directo con ella. Otras personas asumían la gestión diaria de la nave y actuaban como enlace con terceros, mientras que varios colaboradores se ocupaban de custodiar permanentemente el cultivo.

Uno de los detenidos tenía asignadas funciones relacionadas con los desplazamientos del responsable de la organización y la contravigilancia del entorno del inmueble, con el objetivo de detectar posibles movimientos que pudieran comprometer la actividad.

Cerca de 600 plantas en cinco salas de cultivo

La entrada y el registro de la nave permitieron confirmar las sospechas de los investigadores y localizar una plantación de grandes dimensiones.

En el interior, los agentes encontraron cinco estancias acondicionadas para el cultivo de marihuana, distribuidas en dos plantas del inmueble. En ellas había cerca de 600 plantas en plena floración, de tallo alto.

Además, la Policía Nacional intervino unos 250 tallos con cogollos que estaban colgados para su secado y alrededor de 130 sacos con tallos recién cortados. Estos últimos hallazgos apuntan a que se había realizado recientemente una recolección.

Durante el registro también se localizaron numerosos elementos utilizados para mantener el cultivo en condiciones controladas, entre ellos lámparas, balastros, filtros de grandes dimensiones con extractores, un fumigador y varios equipos de aire acondicionado.

Un enganche ilegal que suponía riesgo de incendio

Otro de los aspectos relevantes de la operación fue la detección de una conexión fraudulenta a la red eléctrica. Los técnicos de la compañía suministradora que participaron en el registro comprobaron que la instalación contaba con un enganche ilegal para obtener electricidad, una práctica habitual en este tipo de plantaciones de interior.

Este tipo de conexiones, además de constituir una defraudación del suministro eléctrico, pueden provocar sobrecargas y suponen un grave riesgo de incendio, tanto para el inmueble en el que se encuentra la plantación como para las instalaciones y viviendas de su entorno.

Cuatro detenidos y la investigación continúa abierta

Los cuatro arrestados están acusados de presuntos delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico por su participación en la actividad de la plantación. La investigación permanece abierta para esclarecer completamente los hechos e identificar a otras personas que pudieran haber colaborado con la organización, por lo que la Policía Nacional no descarta que se produzcan nuevas detenciones.