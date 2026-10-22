El Hospital Quirónsalud Córdoba incorpora el robot Da Vinci y refuerza su apuesta por la cirugía de precisión

El Hospital Quirónsalud Córdoba incorpora el robot quirúrgico Da Vinci, convirtiéndose en pionero de la sanidad privada cordobesa en disponer de esta avanzada tecnología, que permite a los equipos médicos abordar determinados procedimientos con mayor precisión y mediante técnicas mínimamente invasivas. El sistema se utilizará en las áreas de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cirugía Torácica, Urología y Ginecología.

La incorporación de Da Vinci supone un avance en las posibilidades de la cirugía mínimamente invasiva, al proporcionar al especialista una visión tridimensional y ampliada del campo quirúrgico y un instrumental articulado que facilita movimientos de gran precisión. El sistema permite además filtrar el temblor fisiológico de la mano y trabajar con mayor precisión en zonas anatómicas de difícil acceso.

A diferencia de lo que puede sugerir el término cirugía robótica, el robot no realiza la intervención de forma autónoma. Es el cirujano quien controla en todo momento los instrumentos desde una consola situada en el propio quirófano, mientras el sistema reproduce sus movimientos con gran precisión en el interior del paciente.

Una de las principales ventajas de Da Vinci Xi es su sistema de visualización tridimensional de alta definición, que permite al cirujano disponer de una imagen ampliada del campo operatorio y apreciar con mayor detalle las estructuras anatómicas. A ello se suma un instrumental articulado que reproduce movimientos similares a los de la muñeca humana, lo que facilita maniobras precisas en espacios reducidos.

Estas características permiten realizar determinados procedimientos mediante pequeñas incisiones, reduciendo la agresión sobre los tejidos frente a abordajes abiertos cuando la técnica está indicada. Para el paciente, este tipo de abordaje puede favorecer una recuperación más rápida, con menor dolor postoperatorio y cicatrices más pequeñas, aunque los beneficios dependen del procedimiento realizado y de las características de cada paciente.

El sistema incorpora además herramientas avanzadas de visualización que pueden ayudar al especialista durante la intervención a identificar determinadas estructuras y valorar aspectos como la vascularización de los tejidos, aportando información adicional para la toma de decisiones durante el procedimiento.

La versatilidad de esta plataforma permite su aplicación en diferentes especialidades. En el Hospital Quirónsalud Córdoba se utilizará en Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cirugía Torácica, Urología y Ginecología, áreas en las que la precisión y la posibilidad de acceder a zonas anatómicas complejas mediante técnicas mínimamente invasivas pueden resultar especialmente relevantes.

La incorporación de Da Vinci se suma a la apuesta del Hospital Quirónsalud Córdoba por la innovación tecnológica aplicada a la práctica clínica. En esta línea, el centro cuenta también desde febrero de este año con el sistema robótico ROSA, destinado a la cirugía de rodilla y cadera, ampliando así las posibilidades de los equipos médicos para realizar procedimientos cada vez más precisos y personalizados y favorecer la recuperación de los pacientes.

El Hospital Quirónsalud Córdoba cuenta con las máximas certificaciones de calidad asistencial, como el sello dorado de la Joint Commission International, la máxima distinción que concede este organismo y que renovó el pasado diciembre. Se trata de la certificación internacional más importante y exigente en evaluación sanitaria, un reconocimiento que acredita la calidad de sus procesos asistenciales y de seguridad del paciente. De hecho, es el único hospital de la provincia de Córdoba con dicha distinción y el primero del grupo Quirónsalud en conseguirlo en Andalucía.

Cirugía robótica

Quirónsalud se consolida como referente en innovación tecnológica mediante una apuesta líder por la cirugía robótica, contando actualmente con más de 20 plataformas Da Vinci instaladas. Este compromiso con la vanguardia se refuerza con la incorporación de los primeros tres robots Da Vinci 5 en España, el sistema más sofisticado que existe, diseñado originalmente por ingenieros de la NASA. Esta tecnología transforma los movimientos del cirujano en impulsos de máxima precisión, eliminando el temblor humano y ofreciendo una visión 3D de alta definición, lo que permite realizar procedimientos mínimamente invasivos que reducen el tiempo de hospitalización a la mitad en la mayoría de los casos.

Además, en el área de traumatología el Grupo dispone en varios de sus centros de más de una decena de robots ROSA, CORI y VELYS para cirugía de reemplazo de prótesis. Estos sistemas de asistencia robótica permiten realizar una planificación quirúrgica 3D personalizada según la anatomía de cada paciente, garantizando una colocación de prótesis exacta y un mayor respeto por los tejidos blandos. Gracias a esta infraestructura de última generación, Quirónsalud potencia la precisión quirúrgica y optimiza la recuperación funcional y la seguridad de sus pacientes, situándose a la vanguardia de la medicina asistida por tecnología.