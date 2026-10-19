La investigación y la atención personalizada en Córdoba, claves ante la estimación de más de 38.300 nuevos diagnósticos de cáncer de mama en España

Diagnóstico precoz y personalización del tratamiento

La detección temprana se mantiene como uno de los pilares esenciales para optimizar el pronóstico de la enfermedad. Por ello, se insiste en la relevancia de participar en los programas de cribado y consultar ante la aparición de cualquier síntoma o anomalía en la mama, recordando que no disponer de antecedentes familiares no descarta la posibilidad de desarrollar la patología. Debido a que el cáncer de mama engloba distintos subtipos con comportamientos biológicos diversos, identificar sus características permite orientar una atención médica cada vez más personalizada.

Prioridad en la investigación y acceso equitativo a ensayos clínicos

La investigación científica continúa siendo prioritaria para expandir las opciones de tratamiento, aumentar su eficacia y reducir los efectos adversos. En este ámbito, la especialista resalta la necesidad de facilitar la inclusión de las pacientes en ensayos clínicos adecuados a su situación médica, asegurando además un acceso equitativo con independencia del lugar de residencia de la persona.

Acompañamiento continuo y atención al cáncer de mama metastásico

El abordaje asistencial abarca el bienestar integral desde el momento del diagnóstico, incluyendo el apoyo psicológico, la rehabilitación y el manejo de aspectos cotidianos como la fertilidad, la salud sexual, la imagen corporal o la reincorporación al entorno laboral. Debido a que las secuelas físicas y emocionales persisten tras concluir el tratamiento, el seguimiento médico debe prolongarse el tiempo necesario. Finalmente, se destaca la importancia de escuchar y visibilizar la realidad de quienes conviven con cáncer de mama metastásico, garantizando alternativas terapéuticas, cuidados de soporte y reconociendo el papel clave de las asociaciones de pacientes.