Córdoba plantea un puente aéreo con Madrid para paliar el impacto económico del corte del AVE

Córdoba busca alternativas para mantener su conexión con Madrid mientras permanece interrumpida la línea de alta velocidad por el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Tanto el Ayuntamiento como la Diputación coinciden en la necesidad de actuar con rapidez para minimizar las consecuencias económicas y turísticas de un corte ferroviario que amenaza con afectar especialmente a los meses de noviembre y diciembre, una época importante para la actividad de la provincia.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha reclamado al Gobierno de España que impulse de manera urgente una conexión aérea directa entre el aeropuerto cordobés y el Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con al menos un vuelo diario de ida y otro de vuelta y tarifas asequibles. La petición se ha aprobado este martes en la Junta de Gobierno Local y se trasladará al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Bellido considera que el aeropuerto de Córdoba puede convertirse en una alternativa temporal para los viajeros mientras no se recupere la conexión ferroviaria. Aunque reconoce que el avión no puede sustituir al AVE, ya que serían necesarios al menos cinco vuelos diarios para absorber el volumen habitual de pasajeros entre ambas ciudades, defiende que una conexión mínima permitiría aliviar parte de las dificultades actuales.

La propuesta municipal contempla además la creación de un grupo de trabajo técnico en el que participen el Ayuntamiento, AENA y la Junta de Andalucía. Su objetivo sería estudiar la demanda de viajeros, la capacidad operativa del aeropuerto, las posibles compañías aéreas interesadas y las fórmulas de colaboración entre administraciones.

La iniciativa llega después de que el sector turístico haya comenzado a trasladar los primeros efectos del corte ferroviario. Según los datos aportados por el alcalde, durante el pasado puente del 1 de noviembre se han registrado cancelaciones cercanas al 25% en establecimientos de restauración y de hasta el 55% en viviendas de uso turístico. El Ayuntamiento calcula que las pérdidas económicas directas para el sector pueden acercarse al medio millón de euros diarios mientras se prolongue la interrupción.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de establecer un puente aéreo entre Madrid y Córdoba durante los meses de noviembre y diciembre. Fuentes considera que es necesario buscar alternativas al tren y escuchar al tejido empresarial para diseñar una respuesta que permita sostener la actividad turística y económica de la provincia.

El presidente provincial ha advertido de la importancia de actuar con inmediatez, especialmente ante la proximidad de la campaña navideña, y ha defendido que Córdoba cuenta con otras vías de acceso que deben aprovecharse para mantener la llegada de visitantes. Entre las medidas que plantea está impulsar una campaña de promoción turística que anime a visitar tanto la capital como los municipios de la provincia durante la Navidad.

En esa línea, este martes está prevista una reunión con representantes del sector para evaluar propuestas y estudiar posibles soluciones. El Ayuntamiento también mantendrá un encuentro de trabajo con la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), en el que participarán las responsables municipales de Economía y Turismo, Blanca Torrent y Marian Aguilar.

Bellido ha avanzado que la respuesta municipal se articulará en dos direcciones: ayudas económicas directas para compensar los perjuicios que está ocasionando la interrupción ferroviaria y campañas de promoción para mantener la llegada de visitantes a través de otros medios de transporte, como el autobús.

El alcalde ha defendido, no obstante, que la responsabilidad principal y la financiación de las medidas extraordinarias deben corresponder al Gobierno central, como responsable de las infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias, y ha insistido en que la prioridad sigue siendo recuperar cuanto antes la seguridad y la confianza en la conexión de alta velocidad.

Ambos responsables institucionales coinciden así en la necesidad de coordinar una respuesta para evitar que la interrupción del AVE vuelva a castigar a la economía cordobesa, después del impacto que ya tuvo el accidente ferroviario de Adamuz y el tren de borrascas a comienzos de año.