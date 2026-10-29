El accidente de Urda que recordó la tragedia de Adamuz

El accidente ferroviario de Urda, en Toledo, ha conmocionado a todo el país y también a Córdoba. El siniestro se produjo ayer, a las 8.54 de la mañana, cuando un tren de Iryo se vio alcanzado por un tren de Renfe en un tramo recto con visibilidad. El balance provisional de esta jornada asciende a 69 víctimas mortales y numerosos heridos.

Desde entonces, los equipos de emergencia trabajan en la atención a los afectados y en la identificación de las víctimas, mientras comienzan a conocerse las primeras historias personales. Una de ellas afecta directamente a la provincia: una familia de Rute se ha desplazado hasta la zona del accidente para buscar a una joven de 26 años de la que todavía apenas se tienen noticias. Así lo ha confirmado la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Raquel Casado.

También desde Rute es un joven que logró reencontrarse con su familia en el campamento avanzado instalado en Urda, según informó la Cadena SER. A estas historias se suma la de José Carlos, un empresario de Pozoblanco que viajaba en uno de los trenes y que, según han contado medios locales, asegura haber vuelto a nacer.

Entre los dos trenes accidentados había 102 billetes con destino a Córdoba, aunque todavía no se ha podido determinar cuántos correspondían a vecinos de la provincia. Para atender a los familiares que buscan a personas desaparecidas, la Guardia Civil ha habilitado en su Comandancia de Córdoba una oficina ante mortem, donde pueden aportar muestras biológicas y otros indicios que faciliten las identificaciones.

Cruz Roja también desplegó un dispositivo de asistencia psicológica. Durante la noche, sus equipos atendieron a tres de las veinte personas que llegaron en autobús desde el lugar del siniestro.

La conmoción provocada por el accidente llevó a decretar tres días de luto oficial en todo el país. En Córdoba, el Ayuntamiento celebró ayer un minuto de silencio a las puertas de Capitulares, que hoy se ha repetido en la Diputación Provincial y en la Delegación del Gobierno. Los partidos políticos han suspendido sus actos de precampaña y las convocatorias de sus grupos municipales y provinciales. Además, el Ayuntamiento puso a disposición de las autoridades sus recursos de emergencia, incluidos bomberos y Protección Civil.

El accidente también ha alterado los desplazamientos. La conexión ferroviaria entre Córdoba y Madrid permanecerá suspendida hasta mediados de diciembre, una situación que podría complicar los viajes de Navidad si no se recupera el servicio en ese plazo. A esta interrupción se suma la huelga de maquinistas, que ha dejado sin trenes a viajeros con otros destinos.

Los pasajeros que tenían previsto desplazarse por Andalucía han tenido que buscar alternativas, como quienes viajaban hacia Algeciras. También se han visto afectados los estudiantes que utilizan habitualmente el tren para acudir al campus universitario de Rabanales. Ante esta situación, la plataforma del aeropuerto de Córdoba ha solicitado que se habilite excepcionalmente una conexión aérea con Madrid para mantener las comunicaciones mientras persistan las dificultades ferroviarias.