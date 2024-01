Tragedia en Cerro Muriano: qué se sabe de la muerte de los dos militares que se ahogaron durante un ejercicio acuático

El pasado 21 de diciembre, la base de la Brigada Guzmán el Bueno X Cerro Muriano se convirtió en el escenario de una tragedia para dos soldados y sus familias, que vieron sus vidas truncadas durante la realización de un ejercicio acuático.

Carlos León (soldado sevillano del Viso del Alcor) tenía 24 años, estudiaba tercer curso de Derecho y llevaba en el Ejército de Tierra desde el mes de mayo de 2023 porque su sueño era "hacer la carrera militar".

Por su parte, Miguel Ángel Andújar era un cabo de 34 años nacido en Villafranca de Córdoba, casado y que esperaba un bebé. Había ingresado como soldado en el Ejército de Tierra en 2011, siendo destinado al Regimiento de Infantería 'La Reina 2', donde permaneció tras ascender a cabo en 2019. Había participado en misiones en Letonia y Líbano y se encontraba en posesión de dos cruces al mérito militar con distintivo blanco.

Los dos son los soldados que fallecieron durante la realización de una maniobra acuática la mañana del 21 de diciembre de 2023, el último día de instrucción antes de las vacaciones de Navidad.

Qué sucedió ese día

Según cuentan varios medios y han explicado a lo largo de los últimos días los abogados de los fallecidos, el fatídico día, las maniobras que se iban a realizar comenzaron a las 09:00 horas en un lago artificial de tres metros de profundidad. Todo el equipo se había despertado cuatro horas antes del ejercicio y Carlos y Miguel Ángel fueron de los primeros en realizarlo.

Dentro del lago había una "cuerda guía" que serviría a los soldados para apoyarse únicamente "en caso de extrema necesidad", según la orden del capitán, por lo que muchos de ellos, no hicieron uso de ella hasta el final con el objeto de cumplir las órdenes de sus superiores.

"No había línea de vida, sino una cuerda guía que fue instalada por dos sargentos que reconocieron que no era una línea de vida y que además no estaban cualificados para ello", dice uno de los abogados.

Cuando los militares se agarraron a ella, casi al final del ejercicio, esta dejó de tensarse porque el capitán mandó desatarla de uno de los extremos, lo que hizo que los soldados se hundiesen más: "Ordenó que dicha cuerda se soltase de un extremo cuando todavía había militares sujetos o en las proximidades".

Las negligencias que denuncian las familias

¿Pero, qué sucedió para que ambos fueran incapaces de salir a la superficie y terminaran ahogándose? Según los abogados de las familias, se produjeron varias circunstancias que llevaron al fatal desenlace.

Condiciones climatológicas

El ejercicio se hizo el 21 de diciembre, en pleno invierno y con una temperatura exterior rozando los cero grados (2º aproximadamente), pero en el agua era peor, los abogados denuncian que el "lago estaba helado" y las condiciones "no eran las idóneas".

El agua "estaba próxima a la congelación con una temperatura exterior de 2-3 grados centígrados. Varios militares han manifestado que tenían las mandíbulas bloqueadas y no podían ni hablar, teniendo dificultad para nadar", sostiene uno de los abogados.

Sobrepeso en las mochilas

Los mandos les habrían ordenado a los militares colocarse las mochilas en la parte delantera para que sirvieran como flotador, pero estas "no eran estancas ni flotaban", al contrario, "pesaban unos 8 kilos más los 3,5 kilos de una pesa que llevaban a modo de castigo alguno de los soldados".

Se estima que de los 60 militares que iban a participar en el ejercicio, llevaban este sobrepeso en la mochila unos 20.

Ausencia de medidas de seguridad

Además de lo mencionado respecto a las cuerdas guía y la línea de vida, el abogado asegura que no había "medidas de seguridad y salvamento", como ambulancias, médicos, enfermeros, salvavidas o lanchas".

También denuncian que el capitán responsable de las maniobras no entró en el lago hasta que constató que uno de los militares había desaparecido.

Imputados el capitán, un teniente y un sargento

El Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla "ha dictado un auto incoando sumario e imputando", por tales hechos, "al capitán" de la compañía y también "a uno de los tenientes y uno de los sargentos, por un presunto delito del artículo 77 del Código Penal Militar contra la eficacia del servicio".

Defensa pide que se sepa "toda la verdad"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, insistió este viernes en que la investigación de la muerte por ahogamiento de los militares debe llegar "hasta el final" cuando antes para que no haya sombra de dudas sobre el Ejército de Tierra.

"Lo que digan los jueces bien hecho estará", ha afirmado la ministra al respecto para después añadir que el Ministerio de defensa va a apoyar "hasta el final" la investigación sobre estas muertes.

Y ha reiterado su llamamiento "a todos los soldados que ese día estuvieron en esa terrible maniobra" para que cuenten sin miedo "toda la verdad", para que el juez pueda esclarecer los hechos y fijar las responsabilidades.

Miedo entre los militares

Y es que, según la Asociación de la Tropa y Marinería Española (ATME), existe "tristeza" entre los compañeros de Miguel Ángel y Carlos y lamenta el "miedo" que se puede trasladar dentro del Ejército a "actos, manifestaciones, concentraciones o reuniones" como las organizadas por ATME para poder reivindicar sus derechos y que, a su juicio "sigue profundamente instalado dentro de las Fuerzas Armadas".

El castigo físico del ejército se considera delito

El castigo físico en las Fuerzas Armadas se considera un delito de abuso de autoridad en la modalidad de trato degradante tipificado en el Código Penal Militar, si bien fuentes jurídicas consultadas por EFE advierten de que no está claro que lo ocurrido en la base de Cerro Muriano encaje en este supuesto.