COVAP lleva la Dehesa de Los Pedroches al plato con su nueva gama Cocina Maestra

COVAP, Cooperativa Ganadera del Valle de Los Pedroches (Córdoba), da un paso más en su estrategia de valor añadido con el lanzamiento de Cocina Maestra, una nueva gama de platos preparados elaborados con carne de vacuno y cerdo ibérico de bellota procedentes de la dehesa.

Tras más de seis décadas de experiencia en el ámbito ganadero, la cooperativa traslada su conocimiento del producto a una línea de recetas listas para consumir que buscan preservar la calidad de la materia prima y el respeto por la cocina tradicional. La propuesta se apoya en el concepto clean label, con listas de ingredientes sencillas y reconocibles, el uso de aceite de oliva virgen extra y un formato práctico de 300 gramos, pensado para su consumo en pocos minutos.

El lanzamiento arranca con dos recetas inspiradas en elaboraciones clásicas. Por un lado, un ragout de vacuno en salsa de Borgoña, que combina carne del Valle de Los Pedroches con una salsa elaborada a base de vino tinto, verduras y champiñones, cocinada a fuego lento para potenciar su sabor y textura. Por otro, una carrillada de cerdo ibérico de bellota con salsa de champiñón, una pieza especialmente valorada por su jugosidad y carácter, que alcanza una textura melosa tras largas cocciones.

Uno de los elementos diferenciales de esta gama es el origen de las materias primas. Tanto el vacuno como el cerdo ibérico proceden de animales criados en libertad en la dehesa de Los Pedroches, un ecosistema ligado a la ganadería extensiva donde COVAP desarrolla un modelo basado en la sostenibilidad, la trazabilidad y el bienestar animal. En el caso del ibérico de bellota, su alimentación a base de bellotas y pastos durante la montanera influye directamente en su perfil nutricional, mientras que el vacuno se cría con una dieta equilibrada que favorece una carne más magra.

Este control del origen se integra en un modelo de producción propio que abarca toda la cadena agroalimentaria, desde la alimentación animal hasta la comercialización, lo que permite garantizar la calidad y seguridad del producto final.

La llegada de Cocina Maestra se produce en un contexto de crecimiento sostenido del mercado. Los platos preparados cárnicos refrigerados aumentaron un 12,4 % en 2025, consolidándose como la categoría más dinámica del sector. Además, la práctica totalidad de los hogares españoles ya incorpora este tipo de soluciones en su compra habitual, impulsados por la búsqueda de opciones que combinen conveniencia y calidad.

A esta tendencia se suma una evolución en el perfil del consumidor, cada vez más atento no solo al producto, sino también a factores como el origen, los procesos de producción o el bienestar animal, en línea con el crecimiento global del sector cárnico en España.