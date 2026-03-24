Vuelve el Festival de Manga de Cádiz en septiembre

La ciudad de Cádiz volverá a convertirse el próximo mes de septiembre en punto de encuentro imprescindible para los amantes del manga, el anime y la cultura japonesa con la celebración del Festival Manga de Cádiz 2026 (Femanca), organizado por la Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz con las asociaciones Milenaria, Pacto del Loto, La Forja de los Sueños, Mueve Ficha y Fénix.

Durante los días 4, 5 y 6 de septiembre, el Colegio San Felipe Neri acogerá a cientos de aficionados que compartirán su pasión en un evento que combina cultura, ocio y participación juvenil.

La concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, ha explicado que de esta forma “Femanca se consolida así como una cita clave en el calendario cultural gaditano, ofreciendo un espacio donde el manga y la cultura japonesa se dan la mano con actividades como talleres, conferencias, proyecciones de anime y propuestas de entretenimiento para la juventud y todos los públicos”.

“Nos preparamos para vivir en nuestra ciudad un nuevo encuentro con el universo manga, en una cita que reúne a personas de toda la provincia y muchos otros lugares para disfrutar de una experiencia única con el manga, el anime y lo relacionado con la cultura japonesa”.

La edil ha trasladado también el agradecimiento de todos los organizadores por la colaboración, un año más, del Colegio San Felipe Neri, que cede sus instalaciones de manera altruista, permitiendo que el festival siga creciendo y consolidándose como un referente juvenil y cultural en la ciudad.