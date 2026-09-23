El PP sitúa el urbanismo, el diseminado y la tasa de basura como prioridades para Chiclana

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Chiclana, Ascensión Hita, ha defendido que la ciudad necesita “modernizarse” y avanzar en un nuevo modelo de desarrollo económico y urbanístico. En una entrevista en Onda Cero, Hita ha señalado que el PP pondrá en marcha a partir de octubre la figura de los concejales de barrio, con el objetivo de reforzar la escucha activa y construir el proyecto de Chiclana 2027 a partir de las demandas reales de la ciudadanía.

Entre las prioridades marcadas por la portavoz popular, destaca la necesidad de impulsar un parque tecnológico, modernizar el sector industrial y aprobar un nuevo planeamiento urbanístico que ofrezca seguridad jurídica a empresas e inversores. Hita ha recordado que Chiclana continúa con normas urbanísticas de 1987 y ha advertido de que el planeamiento es “el motor de la economía” para atraer inversiones, desarrollar nuevos polígonos industriales y ordenar el crecimiento de la ciudad.

La dirigente del PP también ha puesto el foco en la situación del diseminado, donde, según ha indicado, viven unas 28.000 personas sin acceso a suministros básicos como agua y alcantarillado. A su juicio, esta realidad ha derivado en “una Chiclana de primera y una Chiclana de segunda” y exige una solución que aborde el problema no solo desde el punto de vista urbanístico, sino también social.

En materia fiscal, Hita ha reclamado revisar la ordenanza de la tasa de basura, especialmente en el caso de pequeños comercios y negocios que, según ha afirmado, llegan a pagar importes desproporcionados en relación con los residuos que generan. La portavoz popular ha defendido la reducción de burocracia y de cargas fiscales para favorecer la actividad económica y facilitar la apertura de nuevas empresas. Sobre su posible candidatura a las próximas elecciones municipales, Hita ha evitado confirmarla y ha señalado que estará “a disposición del partido” para lo que decida.