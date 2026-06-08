En San Fernando

Renovación 'récord' de la playa de Camposoto tras el temporal para la temporada de verano

Tras quedar prácticamente arrasada hace solo tres meses por el temporal, Camposoto recupera sus servicios de luz, agua, saneamiento, arena y accesos con nuevas pasarelas, instalaciones renovadas y una puesta a punto integral impulsada por el Ayuntamiento. Todos los servicios municipales han trabajado para que la playa esté mejor nunca con el reto de llegar a tiempo superando procedimientos y los tiempos administrativos

Onda Cero Cádiz

San Fernando |

Uno de los módulos en Camposoto
Uno de los módulos en Camposoto | Ayuntamiento de San Fernando

La playa de Camposoto se prepara para el inicio de la temporada estival en condiciones óptimas tras un intenso proceso de recuperación y acondicionamiento llevado a cabo durante los últimos meses, marcado por la necesidad de hacer frente a las importantes consecuencias que dejaron los temporales y borrascas que afectaron al todo el litoral andaluz durante el pasado invierno.

Los episodios meteorológicos registrados durante los primeros meses del año, caracterizados por intensas lluvias, fuertes rachas de viento y un notable temporal marítimo, tuvieron una incidencia reseñable en la costa isleña. Como ocurrió en gran parte del litoral andaluz, la playa de Camposoto sufrió importantes daños provocados por el fuerte oleaje y la persistencia de la mala mar, que provocaron pérdidas de arena, alteraciones en el perfil del arenal, afecciones en el sistema dunar y daños en accesos, pasarelas, señalización e infraestructuras de servicio.

El concejal de Playas, Javier Navarro, ha destacado el enorme esfuerzo técnico, humano y administrativo realizado para alcanzar este objetivo “en tiempo récord”. La recuperación de Camposoto ha requerido la tramitación de procedimientos administrativos, la coordinación entre distintas administraciones y el cumplimiento de toda la normativa ambiental que regula un espacio natural de extraordinario valor ecológico.

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