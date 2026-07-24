Empresa, ayuntamiento y trabajadores llegan a un acuerdo que evita la huelga de basuras en Chiclana

La huelga de basuras convocada en Chiclana de la Frontera ha quedado encauzada tras el acuerdo alcanzado entre los representantes de los trabajadores, la empresa concesionaria del servicio y el Ayuntamiento. La plantilla ha ratificado el pacto en una asamblea celebrada durante la tarde del jueves, y este viernes está prevista su validación oficial en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA).

El acuerdo llega después de varios días de negociaciones y pone fin al conflicto laboral que amenazaba con afectar al servicio de recogida de residuos en el municipio. Durante la mañana del jueves se celebró una reunión entre el comité de empresa, el Ayuntamiento y la empresa concesionaria del servicio de limpieza. Fruto de ese encuentro se alcanzó un principio de acuerdo que posteriormente fue sometido a la consideración de los trabajadores en una asamblea celebrada por la tarde. La propuesta recibió el respaldo de la plantilla, dando luz verde al pacto.

El siguiente paso consiste en la firma y ratificación oficial del acuerdo en el SERCLA, órgano encargado de la mediación en conflictos laborales en Andalucía. Será a las diez de la mañana cuando se citen las partes. Una vez formalizado este trámite, el conflicto quedará definitivamente resuelto y la huelga quedará desconvocada.