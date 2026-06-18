En Puerto Real

Puerto Real permitirá el acceso de mascotas a las playas hasta las 11:30

El Ayuntamiento de Puerto Real mantiene asimismo el servicio de limpieza diaria a cargo del grupo energético GEN, garantizando que las playas estén en condiciones desde primeras horas de la mañana.

Onda Cero Cádiz

Puerto Real |

Una de las playas del término municipal del Río San Pedro
Una de las playas del término municipal del Río San Pedro | Ayuntamiento de Puerto Real

Las mascotas podrán acceder a las playas de Puerto Real hasta las 11:30 horas y a partir de las 20:30 horas, una vez finalizado el horario de vigilancia y servicios, según la regulación establecida para la temporada de baños 2026, iniciada el pasado 15 de junio. La medida busca ordenar el uso del litoral durante las horas de mayor afluencia, compatibilizando el disfrute de las playas con la presencia de animales en las horas de menor ocupación.

El Ayuntamiento de Puerto Real mantiene asimismo el servicio de limpieza diaria a cargo del grupo energético GEN, garantizando que las playas estén en condiciones desde primeras horas de la mañana. El concejal de Infraestructura Azul, Antonio Gil, ha señalado que "los horarios establecidos permiten organizar el uso de las playas, favorecer la convivencia y garantizar que se mantengan limpias y en buen estado durante toda la temporada de baños".

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