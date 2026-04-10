El popular Batillo, de la compañía La Tía Norica, dará el salto al cine con un cortometraje

Cádiz acogerá el próximo mes de junio el rodaje de un cortometraje muy particular, porque estará protagonizado por marionetas de hilo. Más en concreto, por unas muy populares y queridas: las de La Tía Norica. El proyecto, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Cádiz, así como de la Junta de Andalucía, a través de Turismo Andaluz, ha sido presentado este miércoles en Madrid en un acto que ha contado con la participación de Maite González García- Negrotto, teniente de Alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Pepe Bablé, director de La Tía Norica, José Manuel Serrano Cueto, director del corto y Jorge Rivera, productor. También han asistido miembros del reparto, como Manuel Morón, Lupe Mateo Barredo o Charo Reina.

La teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, ha asegurado durante la presentación que “este proyecto cinematográfico es un acto de justicia poética con nuestra cultura. Es una oportunidad que tenemos de que el resto del mundo descubra la irreverencia, la ternura, y sobre todo la sabiduría de uno de nuestros vecinos”. En este sentido, ha puntualizado: “Hoy no solo presentamos una película; presentamos el encuentro de dos mundos. Por un lado, la tradición centenaria de La Tía Norica, con sus más de 200 años de historia, y, por otro lado, la magia del cine, capaz de inmortalizar esa tradición y llevarla a nuevas audiencias”.