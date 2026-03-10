Las obras de reforma de la Plaza Manolo Santander alcanzan su fase final

El alcalde de la ciudad, Bruno García, acompañado del teniente de alcalde delegado de Mantenimiento Urbano, José Carlos Teruel, ha visitado las obras de reforma de la plaza Manolo Santander, un espacio que presentaba un gran deterioro en la ciudad. Estos trabajos han tenido un coste de unos 80.000 euros, con cargo al pliego de Mantenimiento Urbano. Han consistido en la renovación de todo el pavimento de la plaza, que presentaba numerosas irregularidades, por un pavimento terrizo drenante.

Por otro lado, se ha renovado el pavimento de la zona lateral de la plaza, que se habilitará para la práctica de juegos. También se ha mejorado en esa zona la red de saneamiento para evitar la acumulación de agua en la pista deportiva y la formación de charcos. Esta pista para juegos contará con un nuevo pavimento de hormigón, que está siendo cubierto y señalizado con pintura de poliuretano. También se colocarán, una vez pintada toda la pista, dos porterías de fútbol.

Se ha instalado a su vez una valla de dos metros de altura en la parte del perímetro de las pistas que da a la calzada evitando así que los balones salgan fuera. Por otro lado, se ha actuado en el parque infantil, en el que ya se ha renovado el suelo de caucho, se han colocado nuevas vallas y se han completado los juegos.

Asimismo, se ha instalado un nuevo vinilo de la estructura que simula la portada del Gran Teatro Falla ya que el anterior estaba muy deteriorado. El alcalde de la ciudad, Bruno García, ha señalado que “además de estar en los grandes proyectos, desde el Equipo de Gobierno estamos muy pendientes de las cosas pequeñas, de los barrios, y de la mejora de los equipamientos, de las calles, plazas y espacios públicos que se encuentran en mal estado por la falta de mantenimiento de los últimos años”.